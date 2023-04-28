Для потенциальных поставок газа из России в Узбекистан рассматривается магистральный газопровод «Средняя Азия — Центр» (САЦ). Об этом «Газете.uz» на полях Ташкентского инвестиционного форума 27 апреля сообщил министр энергетики Журабек Мирзамахмудов.

По его словам, газопровод «Бухара — Урал», идущий из Узбекистана через Казахстан в Россию, не подходит из-за своей изношенности.

По этой причине рассматривается газопровод САЦ, проходящий из Туркменистана через Узбекистан и Казахстан в Россию. В настоящее время стороны проводят оценку расходов, требуемых для установки и ремонта компрессорных станций, чтобы поставлять газ в реверсном (обратном) порядке.

«Сначала оценим расходы. Исходя из расходов, определим цену. А после этого будем обсуждать поставки», — сказал министр.

В конце ноября 2022 года стало известно, что Россия предложила Узбекистану и Казахстану создать «тройственный газовый союз». Российская сторона заявила, что предложение не подразумевает поставку газа в обмен на политические условия, а речь идёт о координации коммерческих интересов.

Министр энергетики Журабек Мирзамахмудов в декабре, на фоне энергокризиса, начавшегося в Узбекистане с наступлением холодов, сообщил, что Узбекистан ведёт переговоры, чтобы импортировать газ у соседей — в рамках коммерческого контракта, а не через «какой-то альянс или союз».

В январе министерства энергетики Узбекистана и Казахстана подписали с российским «Газпромом» «дорожную карту» по сотрудничеству в газовой отрасли.

В марте ТАСС со ссылкой на отчёт Центра развития энергетики России сообщал, что «Газпром» может увеличить поставки газа в Китай транзитом через Центральную Азию до 20 млрд кубометров в год.

«Мы ожидаем, что до конца этого года „Газпрому“ удастся договориться о поставке до 10 млрд кубометров газа в Узбекистан и Казахстан, из которых 4−6 млрд кубометров будут представлять собой транзитный газ для Китая. По нашему мнению, обновление инфраструктуры газопровода „Средняя Азия — Центр“ для поставки по нему 20−25 млрд кубометров газа в год может занять ещё около года», — сказано в отчёте.

Кроме того, «Газпром» может экспортировать до 10 млрд кубометров газа через Узбекистан в Китай. Преимущество данного направления заключается в том, что газотранспортная система Узбекистана соединена с газопроводом «Центральная Азия — Китай», отмечали аналитики.

Главным препятствием для экспорта по этому направлению может стать текущее состояние газопровода «Средняя Азия — Центр», который был построен в 1960-х годах, что может потребовать дополнительных инвестиций для модернизации инфраструктуры.