Президент Узбекистан Шавкат Мирзиёев перед завершением официального визита в Россию и возвращением в Ташкент 7 октября посетил сквер имени Ислама Каримова в Москве.

Глава государства возложил цветы к подножию памятника и отдал дань уважения памяти первого президента Узбекистана, говорится в сообщении.

В прошлый раз Шавкат Мирзиёев посещал сквер во время рабочего визита в июне 2020 года.

Сквер в районе Якиманка Москвы назван в честь Ислама Каримова в 2016 году.

Шавкат Мирзиёев прибыл с официальным визитом в Россию 5 октября и посетил в первый день Казань, где встретился с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым. 6 октября Шавкат Мирзиёев провёл переговоры с председателем правительства России Михаилом Мишустиным, а затем с президентом Владимиром Путиным, по итогам которых подписаны 10 документов. 7 октября состоялась торжественная церемония запуска поставок российского газа в Узбекистан.