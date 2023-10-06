Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 6 октября в Кремле провёл переговоры с президентом России Владимиром Путиным, сообщила пресс-служба главы государства.

В начале встречи в узком формате Шавкат Мирзиёев поблагодарил Владимира Путина за приглашение посетить РФ с официальным визитом, а также дал высокую оценку нынешнего состояния двусторонних отношений всеобъемлющего стратегического партнёрства и союзничества.

«Мы к этому с вами давно и очень серьёзно готовились, мы с вами очень много телефонных переговоров провели. То есть заложена очень серьёзная база подготовки этого визита. Хочу тоже сказать, что наши отношения вышли на совершенно новый уровень. Мы в Самарканде подписали [Декларацию о] всеобъемлющем стратегическом партнёрстве и союзничестве. Мы союзники, и на самом деле всеобъемлющее стратегическое партнёрство продолжается: во всех отношениях, во всех сферах прогресс есть, реальный результат есть», — сказал он (цитата по сайту Кремля, видео).

Фото: Пресс-служба президента Узбекистана.



Президент Узбекистана заявил, что по итогам года товарооборот с Россией должен составить 12 млрд долларов США, а при сохранении темпов роста на уровне 20% «через два-три года мы дойдём до 20 миллиардов, о которых мы договаривались».

Шавкат Мирзиёев также отметил проведение четвёртого заседания совместной комиссии на уровне глав правительств, медицинского форума, форумов ректоров и регионов перед визитом.

«Вчерашний региональный форум в Казани: около 3000 участников из России, из Узбекистана. Впервые у нас все 14 регионов на уровне хокимов, то есть руководителей областей, присутствовали. И вчера подробно сопредседатели межправкомисси [вице-премьеры Жамшид Ходжаев и Денис Мантуров] отчитались: очень серьёзный результат», — заявил он.

«Я очень доволен, и настрой наших региональных коллег на сотрудничество очень серьёзный, оно имеет серьёзную перспективу. Мы всегда с вами говорим: им не надо мешать — им надо просто помогать, и результат будет серьёзный», — сказал президент Узбекистана.

Фото: Пресс-служба президента Узбекистана.



По итогам прошедшего 4 октября в Казани третьего Форума межрегионального сотрудничества подписаны соглашения и контракты на 3,5 млрд долларов. Достигнута договорённость о подготовке отдельной «дорожной карты» промышленной кооперации в разрезе регионов с графиком организации взаимных визитов на год.

Шавкат Мирзиёев отметил, что со следующего года в Узбекистане начнёт работу 15-й российский вуз — филиал Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова.

Стороны обсудили вопросы обеспечения социальных гарантий для граждан Узбекистана, работающих в России.

Накануне во Всероссийском выставочном центре также состоялось открытие обновлённого павильона Узбекистана.

Президенты дали высокую оценку культурно-гуманитарному сотрудничеству. Организованы культурные мероприятия: премьера национального балета «Лазги» в Москве, Дни узбекского кино, мероприятия проекта «Русские сезоны» в Узбекистане.

«Пользуясь случаем, я хочу тоже про гуманитарную сферу [сказать]: впервые наш Национальный балет на сцене Большого театра. Я вам выражаю свою благодарность за организацию и участие такого представительного руководства России. Знаете, у нас, наверное, целую неделю был фурор: люди радовались, смотрели на это, потому что „Лазги“ на этой сцене в первый раз, и это наша национальная гордость. И эта гордость воплощается в том, что зрители из России восприняли это очень серьёзно. Я очень за это благодарен», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Президенты условились принять Программу культурного сотрудничества на 2024−2025 годы.

Фото: kremlin.ru



Глава Узбекистана отметил, что между странами «нет ни одного нерешённого вопроса, мы все наши договорённости решаем». «Подробно обо всех плюсах и минусах рассказали, но у нас минусов нет — только [плюсы]. Так что я ещё раз благодарен вам», — заявил он.

Президент России Владимир Путин отметил, что страны активно взаимодействуют на международной арене, прежде всего на таких площадках, как ООН, Шанхайская организация сотрудничества, СНГ.

«Скоро увидимся опять в рамках саммита СНГ в Кыргызстане. У нас есть взаимодействие и по другим, весьма чувствительным направлениям, об этом поговорим подробно вот так в узком составе», — отметил глава РФ.

Шавкат Мирзиёев прибыл с официальным визитом в Россию 5 октября. Стачала он посетил Казань. До этого президент Узбекистана провёл переговоры с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным.