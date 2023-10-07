Узбекистан и Россия планируют создать совместный фонд развития. Об этом 6 октября на встрече с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным сообщил президент Шавкат Мирзиёев.

«Вопрос создания совместного фонда с Узбекистаном, фонда развития. Он сегодня необходим, потому что на самом деле у нас серьёзные намерения в кооперации с Россией. В это сложное время нам надо кооперироваться. Есть в кооперации очень реальные, серьёзные достижения. Очень много у нас направлений, где мы в кооперации достигли хороших результатов», — сказал глава государства.

4−6 октября в Казани прошёл 3-й Форум межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном, в котором впервые приняли участие руководители всех 14 регионов Узбекистана. Всего более 3000 человек.

«Более 80 регионов у нас встречаются. Руководители межправкомиссии постоянно в контакте. И результат: вчера я, посетив выставку, увидел всех руководителей регионов, хотя у нас хлопковый сезон. Я говорил нашему премьер-министру [Абдулле Арипову]: надо, чтобы все поехали, потому что нам есть о чём поговорить, есть над чем поработать», — заявил Шавкат Мирзиёев.

После встречи Михаил Мишустин познакомил президента Узбекистана с возможностями координационного центра правительства России, который создан для решения текущих и стратегических задач правительства, а также для работы по достижению утверждённых президентом РФ национальных целей развития, поддержки реализации национальных проектов.

6 октября Шавкат Мирзиёев провёл переговоры с президентом России Владимиром Путиным, по итогам которых подписаны 10 документов. На 7 октября запланирована торжественная церемония запуска поставок российского газа в Узбекистан.

Ранее вице-премьер Жамшид Ходжаев на форуме зачитал приветственное слово Шавката Мирзиёева, который призвал активнее использовать преимущества создаваемых технопарков, а также новые инструменты финансовой поддержки, в частности, недавно учреждённого Фонда развития промышленности Узбекистана.

Отметим, что Узбекистан создавал совместные фонда также с Венгрией, Азербайджаном, Китаем, ОАЭ и другими странами. Создание совместного фонда с Россией обсуждался в декабре 2020 года.