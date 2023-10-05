Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в рамках официального визита в Россию 5 октября провёл в Казани встречу с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым.

Как сообщает пресс-служба президента, Шавкат Мирзиёев «с удовлетворением отметил достигнутые высокие результаты плодотворного сотрудничества в последние годы».

«Растут объёмы взаимной торговли и инвестиций. Успешно действует химико-индустриальный технопарк „Чирчик“ в Ташкентской области, продолжается строительство технопарка в Джизакской области. Осуществляются крупные проекты кооперации в химической отрасли и машиностроении. Функционирует филиал Казанского федерального университета в городе Джизаке», — перечисляет пресс-служба.

Стороны обсудили итоги состоявшегося накануне в Казани третьего Форума межрегионального сотрудничества между Узбекистаном и Россией. Среди достигнутых договорённостей — создание новых индустриальных парков в регионах Узбекистана совместно с российскими технопарками «Алабуга» и «Мастер».

Обсуждены вопросы реализации перспективных проектов кооперации в металлообработке, информационно-коммуникационной отрасли, жилищно-коммунальной сфере, а также расширения сотрудничества в сферах образования, туризма и молодёжной политики.





В Казани Шавкат Мирзиёев посетил выставку промышленного потенциала Татарстана. Здесь он провёл встречу с заместителем председателя правительства России — министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым.

По данным Минпромторга России, сегодня сотрудничество с Узбекистаном развивают почти 80 российских субъектов, треть из них имеют соглашения с Узбекистаном о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном взаимодействии. Узбекистан и РФ сформировати перечень потенциальных более 60 совместных проектов в разных сферах — промышленной кооперации, по экспортно-импортным поставкам промпродукции, нефти, газа, мазута, а также в области нефтесервисных и медицинских услуг.





Президент Узбекистана также побывал в государственном историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике «Казанский Кремль», где посетил мечеть «Кул Шариф» и Благовещенский собор и поговорил с председателем Духовного управления мусульман Татарстана Камилем Самигуллиным и митрополитом Казанским и Татарстанским Кириллом.

Мы писали, что в рамках форума регионов были подписаны документы о строительстве логистического хаба Wildberries в Ташкентской области, развитии э-коммерции с маркетплейсом Ozon, поставке из России вагонов метро, обмене опытом по водоснабжению и водоотведению и другие.

Из Казани Шавкат Миирзиёев полетит в Москву, где запланирована встреча с президентом России Владимиром Путиным.