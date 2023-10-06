Официальный старт поставок газа из России в Узбекистан через территорию Казахстана состоится 7 октября. Об этом в пятницу по итогам переговоров сообщили президенты Узбекистана Шавкат Мирзиёев и РФ Владимир Путин.

«Завтра (7 октября — ред.) мы с Шавкатом Миромоновичем и президентом Казахстана Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым примем участие в торжественной церемонии запуска поставок „Газпромом“ российского газа в Узбекистан. Это впервые происходит за всю историю существования этих транспортных систем. Никогда из России в направлении Средней Азии газ российского производства, российского происхождения не направлялся», — сказал Путин.

Президент России сообщил, что договорённость об этом с Шавкатом Мирзиёевым была достигнута несколько месяцев назад. «В очень короткие сроки, в рекордно короткие и Узбекистан, и Россия, и Казахстан поработали и создали условия для таких поставок», — отметил он.

Шавкат Мирзиёев назвал поставки российского газа в Узбекистан «стратегическим проектом».

В совместном заявлении президентов отмечается, что страны рассматривают сотрудничество по укреплению энергетической безопасности как отвечающее взаимным долгосрочным интересам. Для этого в нефтегазовой отрасли продолжится строительство новых и реконструкция существующих объектов инфраструктуры для транспортировки газа и нефти, в том числе от совместно разработанных месторождений, возведение новых и модернизация действующих объектов электроэнергетики, развитие отрасли возобновляемой энергетики.

Президенты также подтвердили планы сотрудничества в области мирного атома. «Стороны с удовлетворением отмечают достигнутые договорённости в области поставок природного газа, нефти и нефтепродуктов из Российской Федерации в Республику Узбекистан», — говорится в совместном заявлении.

Напомним, в июне правительство Узбекистана и «Газпром» подписали соглашение о поставках российского газа в страну, а также «дорожную карту» по подготовке газотранспортной системы к приёмке и транспортировке топлива. Минэнерго Узбекистана позже сообщило, что соглашение аключено на два года, объём поставок составит 9 млн кубометров в сутки, годовой объём — почти 2,8 млрд кубометров.

Ожидалось, что поставки российского газа транзитом через Казахстан в Узбекистан начнутся с первых чисел октября, однако 4 октября министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев сообщил, что Казахстан начнёт транзит российского газа в Узбекистан только в конце этого месяца.