Власти проводят инвентаризацию имущества в каждой пострадавшей от ночного взрыва в Ташкенте квартире для компенсации ущерба со стороны государства. Об этом «Газете.uz» сообщил хоким Сергелийского района Ташкента Элбек Шукуров.

«Сейчас проводится подомовой обход, чтобы определить размер ущерба. Нанесён ущерб большинству квартир на первой линии домов вдоль дороги (фото). Слабые или сильные повреждения. Под „сильными“ подразумевается, что в некоторых домах были разбиты окна, а в других повреждены рамы», — отметил хоким района.

Элбек Шукуров отметил, что склад, на котором произошёл взрыв, принадлежит совместному предприятию Inter Logistics и функционирует с 2005 года.

«По предварительной информации, склады были сданы в аренду. В ходе расследования будет предоставлена более подробная информация о том, кому были сданы в аренду склады и что в них хранилось. Общая информация: на одном из складов на площади 18 га произошёл взрыв», — сказал глава Сергелийского района.

Элбек Шукуров подчеркнул, что государство полностью возместит ущерб владельцам квартир, которые получили повреждения в результате взрыва. Сейчас созданы отдельные штабы для каждого дома, а в качестве руководителей штабов привлечены другие хокимы районов. Должностные лица определяют, в каких квартирах повреждены рамы, разбиты окна, люстры и другие подобные предметы.

«После того, как будут проведены все расчёты, к работе приступят бригады, выполняющие ремонт рам и окон… Мы в кратчайшие сроки направим мастеров в дома жильцов и выполним работы, не причиняя неудобств. Население никак не будет обременено, всё будет полностью покрываться государством», — сказал хоким Сергелийского района.

Он напомнил, что жители повреждённых квартир могут обращаться в штаб по номеру 1205. «Хоким Ташкента [Шавкат Умурзаков] был здесь с самого начала. Он будет здесь до конца», — сказал Элбек Шукуров.

При центральном штабе действуют все коммунальные службы Ташкента, штабы под руководством хокимов районов, медицинский штаб, штабы МВД и МЧС.

Элбек Шукуров отметил, что пострадавших доставляют в ближайшие больницы.

Он также сообщил, что для жильцов, которые в данный момент не могут проживать в своих квартирах, в 10 точках установлены палатки, где можно получить питание и медицинскую помощь.

«Для них организовано трёхразовое питание. На постоянной основе предоставляется вода и чай. Здесь учитывается потребности людей в повседневной жизни. При этом, для людей, которые находятся в шоковом состоянии, в течение дня ощущают какой-то дискомфорт, перед домами организованы медицинские пункты», — рассказал он.

Хоким попросил блогеров и горожан не «распространять ложную информацию, не соответствующую действительности, не вводить население в заблуждение».

«Спасибо за вашу оперативность, — сказал Элбек Шукуров журналистам. — Нам бы хотелось, чтобы социальные сети опирались на такие официальные каналы. Причина в том, что я лично с утра стал свидетелем распространения различной неправдивой информации. Например, о падении самолёта».

Министерство здравоохранения Узбекистана сообщило, что в результате взрыва пострадало всего 163 человека, подтверждена гибель одного подростка. По поручению президента создана правительственная комиссия во главе с вице-премьером Ачилбаем Раматовым.

«Газета.uz» ранее рассказывала о комплексе United Cargo Center.