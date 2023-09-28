«Газета.uz» утром публиковала фотографии с места взрыва на складе на массиве «Курувчилар» («Строителей») в Сергелийском районе Ташкента. Публикуем дополнительные фотографии. На месте продолжается тушение пожара, очистка территории от последствий взрыва. Привлечены военные и силы других служб.

Фото

Фото Сабины Бакаевой.



Фото Муштарий Окбоевой.



Фото Муштарий Окбоевой.



Фото Муштарий Окбоевой.



Фото Муштарий Окбоевой.



Фото Муштарий Окбоевой.



Фото Муштарий Окбоевой.



Фото Муштарий Окбоевой.



Фото Муштарий Окбоевой.



Фото Муштарий Окбоевой.



Фото Муштарий Окбоевой.



Фото «Манба».



Фото: «Манба».



Фото: «Манба».



Фото: «Манба».



Фото: «Манба».



Корреспонденты «Газеты.uz» продолжают следить за ситуацией на месте происшествия.