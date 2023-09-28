В результате взрыва на складе на массиве «Курувчи» в Сергелийском районе Ташкента пострадало 163 человека, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана.

Из них 24 человека госпитализированы в Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи и его Ташкентский областной филиал, в городскую больницу скорой помощи, в 1-ю республиканскую и 1-ю городскую клинические больницы и в 1-й роддом.

Остальные 138 пострадавших получили амбулаторную помощь и были отпущены домой.

Минздрав подтвердил сообщение о гибели в своей квартире подростка 2006 года рождения.

По сообщению министерства, среди пациентов нет людей с тяжкими телесными повреждениями, состояние их здоровья удовлетворительное.

Для лечения пострадавших привлечены ведущие специалисты страны — хирурги, травматологи, нейрохирурги, невропатологи, лицевые хирурги, акушеры-гинекологи, говорится в сообщении.

Пресс-служба Кабинета министров сообщила, что по поручению президента Шавката Мирзиёева под руководством заместителя премьер-министра Ачилбая Раматова создана правительственная комиссия по ликвидации последствий ЧП и оказания помощи пострадавшим.

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