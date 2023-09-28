Владельцам квартир, пострадавших от взрыва на складе в Сергелийском районе, будет компенсирован ущерб. Об этом заявил и. о. хокима Ташкента Шавкат Умрзаков, прибывший на место происшествия.

«Мы этот вопрос решим в течение двух-трёх дней», — цитируют его официальные Telegram-каналы.

В район также прибыл премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов. На данный момент ведётся оценка ущерба и уточняется количество пострадавших.

В Городской клинической больнице, где утром была корреспондент «Газеты.uz», сообщили, что у пострадавших в основном порезы стеклом.

МЧС сообщало, что пожар, начавшийся около 3:00, был локализован в 5:00. По информации «Газеты.uz», к тушению пожара привлечён вертолёт Министерства обороны.

«Ташкентский метрополитен» сообщил, что в результате взрыва лёгкие повреждения получила внешняя часть станции «Курувчилар» надземной линии метро. На движение поездов это не повлияло.