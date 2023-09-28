28 сентября в 2:43 на массиве Курувчилар (Строителей) в Сергелийском районе Ташкента недалеко от столичного аэропорта на складе компании «Интер логистикс» произошёл мощный взрыв, сообщили Таможенный комитет, МЧС Узбекистана и другие ведомства.

За взрывом последовал сильный пожар, который до сих пор (на момент публикации новости) полностью не потушен. Взрыв был слышен за многие километры, дым и зарево от пожара были видны из других районов.

Как сообщает корреспондент «Газеты.uz» Сабина Бакаева, взрывной волной были разбиты окна десятков квартир многоэтажных домов, во дворах массива много машин скорой помощи. Многим жителям пришлось ночевать в машинах. Часть автотранспорта повреждена.

На месте находится большое количество сотрудников правоохранительных органов и специальных служб, видны правительственные машины. Комментарии на месте никто не дал.

«Склад принадлежит субъекту предпринимательства, на месте также находятся представители Таможенного комитета», — сообщил ТК.

По данным МЧС, на место взрыва были направлены 16 пожарно-спасательных экипажей и 3 автолестницы. Они прибыли в 2:48 и приступили к тушению пожара и ликвидации последствий.

В 5:02 огонь был локализован, сообщило позже МЧС. В ведомстве опровергли информацию о падении самолёта — эту версию озвучивали в социальных сетях.

Компания Uzbekistan Airports сообщила, что взрыв не повлиял на работу столичного аэропорта. «Международный аэропорт „Ташкент“ функционирует без ограничений в штатном режиме», — говорится в сообщении.

Министерство здравоохранения сообщило, что раненые в результате взрыва и пожара доставлены в Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи (РНЦЭМП) и его филиал в Ташкентской области.

«Среди них нет получивших особо тяжкие телесные повреждения. Врачи оказывают пострадавшим всю необходимую медицинскую помощь», — говорится в сообщении.

Сотрудники скорой помощи также помогают раненым на месте происшествия.

Количество пострадавших и задействованных карет скорой помощи не уточняется. Есть ли погибшие, на данный момент неизвестно.

Дополнение от 7:15: Корреспондент «Газеты.uz» прибыла в РНЦЭМП, но там сообщили, что закрыты «на мойку» и всех пациентов направляют в Городскую клиническую больницу (ГКБ). Машин скорой помощи не видно.

В ГКБ заместитель главного врача Эрмухаммад Сатыбалдиев сообщил, что количество пострадавших пока устанавливается. Количество принятых он не назвал. В основном у пациентов порезы лица.

Фото





Кусок трубы влетел в машину одного из жителей дома. Машина стояла во дворе 9-этажного дома, расположенного на второй линии.

Повреждения автомобиля.

Квартира в доме на второй линии. Хозяйка квартиры сказала, что никто не пострадал. В семье двое детей. Их вывели на улицу.

Детская комната в одной из квартир 9-этажки на второй линии.

Кухня квартиры на первой линии.

Стоматология в офисном здании на четвёртой линии.

Первая линия. Окна упали на голову ребёнка. Его отвезли в больницу, сообщила мать.

«Нам негде переждать ремонт, — сказала хозяйка разрушенной квартиры. — Здесь останемся, куда деваться».

Вторая линия.

Жители спят на скамейках. Граждане, у которых есть машины, а также дети, спали в машинах.

Вторая линия.

Пожарные ждут приказа.

Пятна сгоревшей травы встречаются не только близ склада, но и в глубине жилого массива.

Четвёртая линия.

Также за линией метро.