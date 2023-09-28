На складе в Сергелийском районе Ташкента, где в ночь на 28 сентября произошёл мощный взрыв, не было воспламеняющихся веществ. Об этом «Газете.uz» заявили в Международном центре логистики (United Cargo Center), которым владеет совместное предприятие Interlogistics.

«У нас взрывоопасных товаров не хранилось. Что стало причиной взрыва, мы не знаем. У нас не было воспламеняющихся вещей, чтобы дало искру, такого не было», — сказала представительница комплекса.

По её словам, в первом складе с холодильными камерами, где произошло возгорание, хранился маргарин, подсолнечное масло, майонез и кетчуп.

Она также отметила, что никто из сотрудников склада при взрыве не пострадал.

Официальные органы в настоящее время расследуют ЧП и устанавливают причины взрыва.

Что известно о комплексе





Согласно информации на сайте логистического комплекса, он начал работу в марте 2017 года на базе вновь созданной компании СП ООО Interlogistics. Объекту присвоено фирменное название Международный центр логистики — United Cargo Center.

Комплекс оказывает услуги, связанные с приёмом, хранением, таможенным оформлением и отправкой грузов. Груз в комплексе может храниться в крытом складе, в складе-навесе или на открытой площадке, а также в контейнерах.

На территории комплекса функционирует таможенная служба. Производится декларирование и таможенное оформление при импорте и экспорте грузов. Производится полный или частичный таможенный досмотр, грузы оформляются в различные таможенные режимы, такие как ИМ-70, ИМ-40.

Плодоовощная, мясная, молочная и другая продукция, требующая определённых температурных режимов, хранится в складах с холодильными и морозильными камерами.

Компания Interlogistics зарегистрирована 11 августа 2016 года. Основной вид деятельности — аренда и управление нежилыми помещениями, уставной фонд — 48,9 млрд сумов.

Руководителем указан Фирдавс Саитдинов, учредителями — компании Integra Benefit Investments LLC (78,9%) из Дубая и Benif LTD (21,1%).

Benif LTD была зарегистрирована в сентябре 1995 года. Она также занимается арендой и управлением нежилыми помещениями, уставной фонд — 3,7 млн долларов. Руководителем компании является Рустам Абдушукурович Пайзиев. Среди учредителей также указана Integra Benefit Investments (80,7%) и Madad-Tijorat (19,3%). Последней владеют Бахтиёр Ильясович Иргашев и Шоира Шамсутдиновна Иргашева.