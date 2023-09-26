Компания Xiamen King Long United Automotive Industry передала компании «Тошшахартрансхизмат» первый электробус особо большой вместимости длиной 18 м. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Министерства транспорта Узбекистана.

«В ближайшие дни этот современный, удобный и экологически чистый электробус начнёт оказывать услуги населению нашей столицы», — говорится в сообщении.

В «Тошшахартрансхизмат» уточнили, что маршрут, на который будет поставлен электробус, будет магистральным и будет определён исходя из пассажиропотока.

Электробус окрашен в голубой цвет и выглядит аналогично автобусам-«гармошкам» этой же компании, поставленным в количестве 200 единиц в город весной. Автобусов особо большой вместимости не было в столице более 10 лет.

Сообщения о прибытии в Ташкент этой машины появились в конце августа. О планах закупки таких электробусов для города не сообщается.