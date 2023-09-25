В социальных сетях распространилось видео, на котором сотрудники благоустройства спиливают многолетние деревья. В столичном управлении экологии прокомментировали ситуацию.

В ведомстве заявили, что жители обратились с просьбами о вырубке сухих деревьев на улице Лутфи в Чиланзарском районе столицы и о посадке новых деревьев в том же месте.

Государственный инспектор и специалисты-арбористы Ташкентского ботанического сада изучили состояние деревьев и на основании нормативных документов выдали разрешение на вырубку 29 сухостойных деревьев.

«Сотрудники районного управления благоустройства вырубили сухие деревья в целях предотвращения возможных опасностей», — говорится в сообщении.

Напомним, весной 2021 года на этом участке почва под 56 деревьями (55 ясенями и 1 сафорой) была покрыта плёнкой и присыпана керамзитом в рамках «благоустройства» местности. В результате у 33 деревьев были обнаружены признаки высыхания, у некоторых имелись признаки гниения нижней части стволов.

Хокимият Чиланзарского района Ташкента тогда заявил, что агрономы управления благоустройства будут поливать и обрабатывать пострадавшие деревья.