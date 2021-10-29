Десятки деревьев высыхают на улице Лутфи в Чиланзарском районе Ташкента из-за покрытия почвы у их стволов полиэтиленовой плёнкой, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды. Многие из 55 деревьев, расположенных между участками проезжей части, высыхают, у некоторых имеются признаки гниения нижней части стволов.

В интервью Kun.uz сотрудники районного отдела благоустройства сообщили, что полиэтиленовая плёнка, поверх которой насыпаны керамзит и мелкие камни, была уложена весной в ходе благоустройства территории, где ожидался проезд президента.

Заместитель директора Научно-исследовательского института лесного хозяйства Нурилло Мухсинов сообщил, что из-за этих действий нанесён серьёзный ущерб растительности, поскольку в таких случаях деревья испытывают стресс, теряют влагу и сбрасывают листья. По его словам, сейчас нельзя точно сказать, что деревья высохли, заключительная оценка будет дана весной.

При проверке одного из деревьев влагомером уровень влажности составил 85%.

«Для оздоровления деревьев необходимо смягчить под ними почву, провести агротехнические мероприятия, организовать полив… Если [деревья] не смогут расти, то начальник управления благоустройства и его сотрудники понесут наказание», — сказал заместитель председателя Госкомэкологии Исломбек Бокижонов.

Он не исключил, что целью покрытия земли плёнкой могло быть уничтожение деревьев, ведь камни можно было просто насыпать без плёнки.

«По обеим сторонам дорога, между ними ряд деревьев. Говоря грубо, кому-то они мешают… Надо ждать 70 лет, чтобы вырастить деревья таких размеров», — сказал он.





Замглавы комитета отметил, что представители бизнеса или местных властей иногда прибегают к различным уловкам, чтобы обойти мораторий на вырубку деревьев (сушат дерево керосином, заливают основание бетоном).

Начальник управления благоустройства Чиланзарского района Азиз Нурмухаммедов сообщил, что работает на этом посту недавно, и не знает, почему было применено такое решение. Однако он отметил, что до «ландшафтного дизайна» территория была завалена мусором.

«Руководство поручило сделать это место красивым. Привезли камни и керамзит. Мы решили, что так будет красиво. Мы не могли постелить газон, потому что здесь нет полива… Плёнку уложили, чтобы камни не рассыпались в стороны», — рассказала агроном управления благоустройства Барно Мавлянова.

Она добавила, что деревья начали высыхать задолго до благоустройства этой территории.

И. о. главы Ташкентского управления по экологии и охране окружающей среды Фарход Дехканов назвал этот метод благоустройства, направленный, скорее всего, на избавление от сорняков, «колхозным».

В конце сентября замглавы Госкомэкологии Исломбек Бокижонов сообщал, что в Ташкенте началось высыхание 5−10% можжевельников (арча). Он предположил, что это может быть связано со снижением уровня подземных вод в городе. Представитель комитета отмечал, что будет также изучен вопрос о потребности в 1600 скважинах, о строительстве которых говорил хоким Джахонгир Артыкходжаев.