Из непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) в Армению прибыли свыше 6500 человек. Об этом говорится на сайте армянского правительства. Это данные по состоянию на 17:00 25 сентября.

Эвакуация беженцев из Нагорного Карабаха началась сутки назад. «Семьи, оставшиеся без крова в результате недавних военных действий и желающие покинуть республику, будут переправлены в Армению в сопровождении российских миротворцев», — сообщили власти самопровозглашённой НКР 24 сентября.

Советник президента НКР Давид Бабаян заявил Reuters, что более 120 тысяч этнических армян Нагорного Карабаха покинут регион и уедут в Армению, так как не хотят жить в составе Азербайджана.

«Наш народ не хочет жить в составе Азербайджана. 99,9% собираются покинуть наши исторические земли», — сказал он агентству, добавив, что армяне Нагорного Карабаха опасаются этнических чисток.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, в свою очередь, выразил уверенность в том, что процесс реинтеграции карабахских армян в азербайджанское общество пройдёт успешно. Он также сообщил, что Азербайджан начал гуманитарную помощь армянским жителям региона.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности страны принять жителей Нагорного Карабаха, «если будет зафиксирована невозможность их пребывания» в этом регионе. Он сообщил, что в Армении подготовили места для проживания свыше 40 тысяч переселенцев.

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе началось 19 сентября после того, как Азербайджан объявил об «антитеррористической операции» в непризнанной республике и начал обстрелы ее территории, в том числе столицы Степанакерта.

20 сентября стороны достигли договорённости о прекращении боевых действий. Власти Нагорного Карабаха согласились на требования Азербайджана: армию непризнанной республики расформируют, с ее территории выведут военную технику. Вопросы реинтеграции и безопасности местного населения, по соглашению, должны решаться на встречах с представителями Азербайджана.

На фоне событий в Нагорном Карабахе в столице Армении начались массовые протесты с требованиями отставки Пашиняна, были задержаны десятки человек.