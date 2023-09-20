Власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) объявили, что достигнута договорённость о полном прекращении боевых действий. Соглашение вступает в силу с 13:00 20 сентября, передаёт портал «Новости Армении».

В числе договорённостей:

вывод оставшихся подразделений и военнослужащих Вооружённых сил Армении из зоны развёртывания российского миротворческого контингента;

расформирование и полное разоружение вооружённых формирований aрмии обороны Нагорного Карабаха;

вывод тяжёлой техники и вооружений с территории Нагорного Карабаха «с целью их скорейшей утилизации».

Вопросы «о реинтеграции, обеспечении прав и безопасности армян Нагорного Карабаха, а также вопросы обеспечения жизнедеятельности населения Нагорного Карабаха в рамках Конституции Азербайджана» будут обсуждаться на встрече между представителями местного армянского населения и властями Азербайджана в городе Евлах 21 сентября и в ходе последующих встреч, говорится в сообщении.

Договорённость достигнута «при посредничестве командования российского миротворческого контингента, дислоцированного в Нагорном Карабахе», подчеркнули власти НКР.

Министерство обороны Азербайджана в своём заявлении сообщило, что «достигнута договорённость о приостановлении антитеррористических мероприятий».

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе началось 19 сентября после того, как Азербайджан объявил об «антитеррористической операции локального характера» в непризнанной республике и начал обстрелы ее территории, в том числе столицы Степанакерта.

К концу первого дня Баку отчитался о взятии под свой контроль более 60 боевых позиций в Нагорном Карабахе и нейтрализации до 20 боевых машин, свыше 40 артиллерийских установок и двух зенитно-ракетных установок якобы принадлежащих вооружённым силам Армении.

Омбудсмен НКР Гегам Степанян сообщил о гибели 7 человек, среди них двое детей, и о 35 пострадавших среди мирного населения, включая 13 детей.

Власти НКР призвали Азербайджан прекратить огонь и сесть за стол переговоров. В ответ Баку призвал вооружённые силы Армении «сложить оружие и сдаться», заявив, что только «в таком случае антитеррористические меры будут приостановлены».