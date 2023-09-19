Азербайджан начал «антитеррористические мероприятия локального характера» в Нагорном Карабахе. Об этом сообщило Министерство обороны страны.

«В целях обеспечения положений трёхстороннего заявления, пресечения широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе, разоружения и вывода формирований вооружённых сил Армении с наших территорий, нейтрализации их военной инфраструктуры, обеспечения безопасности мирного населения, вернувшегося на освобождённые от оккупации территории, гражданских служащих, задействованных в строительно-восстановительных работах и наших военнослужащих, а также восстановления конституционного строя Азербайджана, в регионе начаты антитеррористические мероприятия локального характера», — говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

В рамках этих «мероприятий», утверждает Минобороны, азербайджанские военные «с применением высокоточного оружия на передней линии и в глубине выводят из строя позиции формирований вооружённых сил Армении, их долговременные огневые точки, а также боевые средства и объекты военного назначения».

Гражданское население и объекты не являются целями, подчёркивается в заявлении военного ведомства.

Про начало обстрела в Нагорном Карабахе также сообщил бывший госминистр непризнанной республики Рубен Варданян. «У нас начался массированный арт обстрел», — написал он в своём Telegram-канале. Других подробностей о происходящем он не привел.

Варданян призвал Армению «признать Арцах» (Нагорный Карабах) и «вступить в боевые действия по защите региона от ВС Азербайджана».

Об ударах по Степанакерту сообщают и другие очевидцы, в городе объявлена воздушная тревога, пишет «Эхо Кавказа».

Министерство обороны Армении, в свою очередь, заявило о спокойной обстановки на границах страны.

«По состоянию на 14:00 обстановка на границах Армении относительно стабильная», — говорится в сообщении ведомства.

Ситуация в Нагорном Карабахе начала ухудшаться после того, как в декабре 2022 года азербайджанские активисты заблокировали Лачинскую дорогу — единственный транспортный маршрут, соединяющий Карабах и Армению. В апреле Азербайджан установил на дороге официальный КПП и Карабах фактически оказался в блокаде, пишет Русская служба ВВС.