В Ереване третий день продолжаются массовые протесты на фоне событий в Нагорном Карабахе, сообщает News.am. Демонстранты требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна и приёма вынужденных переселенцев из непризнанной республики.

Как пишет издание, митингующие перекрыли центральные улицы города и скандируют «Арцах» (армянское название Нагорного Карабаха — ред.) и «Никол — предатель». К протестующим присоединились студенты ряда вузов.

По информации Armenia Today, количество задержанных на акциях протеста достигло 84 человек. Все задержанные доставлены в полицию по статье 182 (невыполнение законного требования представителя власти) УК Армении.

На заседании правительства в пятницу Пашинян заявил, что жители Нагорного Карабаха могут быть эвакуированы в Армению «если будет зафиксирована невозможность их пребывания» в этом регионе. По его словам, в стране уже подготовили места для проживания свыше 40 тысяч переселенцев.

В то же время армянский премьер отметил, что «наш план „А“ не состоит в том, чтобы обезлюдить Нагорный Карабах» и Ереван стремится к тому, чтобы «соотечественники жили в своих домах без страха, достойно и безопасно». По оценке Пашиняна, сейчас прямой угрозы жизни мирному населению непризнанной республики нет.

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе началось 19 сентября после того, как Азербайджан объявил об «антитеррористической операции» в непризнанной республике и начал обстрелы ее территории, в том числе столицы Степанакерта.

20 сентября стороны достигли договорённости о прекращении боевых действий. Власти Нагорного Карабаха согласились на требования Азербайджана: армию непризнанной республики расформируют, с ее территории выведут военную технику. Вопросы реинтеграции и безопасности местного населения, по соглашению, будут решаться на встречах с представителями Азербайджана.