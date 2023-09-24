Бывший ректор Akfa University (ныне Central Asian University) Бехзод Джалилов отреагировал на ситуацию в вузе, который в разгар учебного года объявил студентам второго курса, зачисленным после подготовительных курсов (Foundation), что они не могут продолжать обучение («Газета.uz» писала о происходящем).

В своём заявлении Бехзод Джалилов назвал обвинения в свой адрес о нарушении закона необоснованными и сообщил, что был вынужден покинуть вуз из-за разногласий с Абдужабаром Абдувахитовым, «который считает себя председателем наблюдательного совета» (Абдужабар Абдувахитов с августа 2018 года по август 2022 года был советником президента Узбекистана, ранее был ректором Академии государственного управления при президенте, в 2011—2012 годах возглавлял Университет мировой экономики и дипломатии, в 2002−2011 годах был ректором Международного Вестминстерского университета в Ташкенте).

Бехзод Джалилов заявил, что проверки во время его работы ректором не выявляли нарушений, что в университете продолжают учиться студенты, окончившие аналогичные подготовительные курсы в других учебных центрах, что учебный центр «Study for Success» (в использовании которого «для обогащения» Бехзода Джалилова обвиняет новое руководство) имел соглашение с Akfa University и что новый ректор Камрон Гуломов подписывал приказы о зачислении студентов на второй курс и знал об их обучении на подготовительных курсах.

Абдужабар Абдувахитов. Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz».

Он также сообщил, что компания Akfa, которой руководит бывший хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев, не вложила в развитие вуза обещанных средств. Бехзод Джалилов утверждает, что Абдужабар Абдувахитов (сват Джахонгира Артыкходжаева) поставил цель «запятнать [его] репутацию и навредить [его] деятельности». Он потребовал от Абдужабара Абдувахитова публичных извинений «за все выдвинутые обвинения и оскорбления» и попросил у президента Шавката Мирзиёева обеспечить ему и его семье безопасность на территории страны.

Своё заявление Бехзод Джалилов сопроводил ссылками на многочисленные документы и скриншотами переписок. «Газета.uz» публикует заявление целиком (с сохранением орфографии).

Официальное заявление по поводу необоснованных обвинений руководства Central Asian University

Я, Джалилов Бехзод Шерзодович, с 2012 года работаю в сфере образования. Я работал завучем по учебной части в академическом лицее при Международном Вестминстерском Университете в городе Ташкенте, также занимал должность начальника академического отдела в самом университете, а также с 2016 по 2018 гг. работал в Университете Инха в городе Ташкенте начальником отдела приёма абитуриентов. В 2018 году мне было предложено возглавить проект по созданию Университета Акфа, а в 2019 году, после открытия университета, я был назначен ректором данного университета.

В связи с распространением 22 сентября 2023 года руководством университета Акфа (нынешнее название — «Central Asian University», далее по тексту «Университет») необоснованных обвинений в мой адрес и ещё нескольких, уже бывших, сотрудников Университета, а именно в незаконном присвоении денежных средств университета, я принял решение написать данное обращение.

Нынешнее руководство Университета обвиняет меня в использовании компании «Study for Success», учреждённой мной в 2015 году, во взаимовыгодной сделке с университетом Акфа, без получения предварительного согласия учредителей Университета.

Во-первых, OOO «Study for Success» с 2015 года предоставляет услуги в сфере образования(согласно лицензии) и подготавливает студентов к поступлению в передовые университеты Ташкента.

С 2021 года ООО «Study for Success», как и многие другие учебные центры республики, на* основании меморандума и договора о сотрудничестве взаимодействовало с Университетом путём подготовки потенциальных студентов к поступлению в Университет, в том числе по программе «Part-Time», и организовывая вступительные экзамены.

Согласно вышеупомянутым документам, Университет Акфа гарантировало студентам, успешно завершивших программу «International Foundation Diploma for Higher Education Studies» (программа «Part-Time», как мы ее называли), зачисление на второй курс, пропуская первый курс Университета, который приравнивается к подготовительному курсу (foundation year).

Учредители Университета Акфа в том числе и сам Джахангир Абидович Артикходжаев знал о существовании сторонней компании, которая оказывала такого рода услуги Университету на безвозмездной основе. Более того, племянница самого Джахангир Абидович, Артикходжаева К., также обучалась по этой программе и производила оплату за обучение не на счёт Университета, а на счёт OOO «Study for Success». Учитывая вышесказанное, безосновательно утверждать, что учредители не знали об этом.

Oтмечу, что между Университетом и другими учебными центрами имеются идентичные соглашения, что и с компанией «Study for Success», на основании которых ученики, успешно завершившие подготовительные курсы в данных учебных центрах, принимались на 2й курс университета Акфа. Однако, установленный новым руководством запрет на зачисление сразу на 2й курс, никак не распространилось на студентов, которые поступали в Университете через программу «Part time» c других учебных центров.

Хочу напомнить, что я был вынужден оставить свою должность ректора университета Акфа в начале текущего года по собственному желанию, в связи с возникшими разногласиями с Абдужаббором Абдувахидовым в политике управления университетом, который считает себя председателем наблюдательного совета университета Акфа, хотя по сегодняшний день данный статус за ним юридически так и не закреплён. Более того, за все это время начиная с момента моего увольнения в первой половине январь месяца 2023 года по 22 сентября 2023 года новое руководство университета не предъявляла каких либо претензий по поводу сотрудничества с учебными центрами по программе «Part time». Более того, эти ученики без каких либо препятствий обучались во время весеннего семестра 2023 года на территории Университета и по окончанию семестра, а именно в июне месяце 2023 года, был издан Камраном Гуламовым, нынешним ректором университета, приказ о зачислении «part-time» студентов на 2й курс университета, на основании которого ученикам Study for Success было направлено уведомление о зачислении на 2й курс Университета.

На встрече с родителями, состоявшейся 21 сентября, Камрон Гуломов опроверг наличие такого приказа. Когда ему показали приказ, он сказал, что не знал, что он подписывал. Позже он заявил, что подпись под приказом была получена обманным путём. Следует отметить, что его человек после соответствующих проверок предоставляет документы Камрону Гуломову на подпись.

В сущности, данный вопрос был поднят новым руководством только для причинения ущерба моей репутации, репутации OOO «Study for Success», и университетa, над проектом которого я на данный момент активно работаю. Если бы их обвинения были рациональны и юридически обоснованы, то возникает логический вопрос: почему новое руководство Университета не поднимало данный вопрос о закрытии программы «Part time» и расторжении сотрудничества с учебными центрами с момента моего увольнения и вплоть до 22 сентября 2023 года?

Кроме того, я хотел бы довести до вашего сведения, что начиная с ноября 2022 года, а также после моего увольнения, представителями учредителя с привлечением внешних экспертов неоднократно проводились проверки деятельности Университета, в том числе и финансовый аудит. В ходе этих проверок никаких нарушений с моей стороны, как ректора Университета, выявлено не было.

С 2018 года по январь 2023 года я добросовестно и честно трудился над созданием и развитием данного университета, несмотря на трудности и несостоявшееся выделение обещанных средств со стороны учредителей. Изначально, учредителями было обещано выделение 100 миллионов долларов на реализацию данного проекта. Однако в итоге и ⅓ данной суммы не было инвестировано в проект. В связи с чем на имя университета был оформлен кредит для своевременной реализации проекта, который погашался университетом самостоятельно в сроки установленные в кредитном соглашении

Представители группы компаний Акфа не оказывали никакой финансовой поддержки, и, фактически, мне пришлось использовать собственные средства в размере 100 000 долларов США, в том числе мебели и оборудования для студенческого общежития, который функционирует на территории Университета с 2021 года по сегодняшний день.

После моего ухода с поста ректора и активного вовлечения Абдужабара Абдувахитова (свата Джахангира Абидовича) в жизни университета, наблюдаются изменения в подходе к финансированию Университета в целом. Компании Джахангира Абидовича Артикходжаева, активно начали выделять средства для закупа оборудования, книг и учебных материалов необходимых для учебного процесса в университете.

Также замечена тенденция, что с появлением Абдужабара Абдувахитова, в Университете появились требования к сотрудникам работать не на качество, а на количество, цитирую: «Шу ерда пул килсак буладию». По его требованию были закрыты несколько факультетов, в том числе педагогический факультет, действующих на тот момент на основании лицензии, не смотря на то, что там уже на этих факультетах обучалось немалое количество студентов. Профессора, студенты и их родители могут подтвердить данный факт. Родители студентов также написали заявление в Агентство по защите прав потребителей в связи с отсутствием занятий, квалифицированных преподавателей, закрытие существующих образовательных программ без объяснений, и т. д.

Однако, во время моей деятельности в Университете, со стороны учредителя ставились передо мной жёсткие требования исключительно по отношению к качеству предоставляемых образовательных услуг вцелом. Одним из таких требований было поднять Университет на международный уровень и в течении 5 лет работать над тем чтобы университет попал в рейтинг топ 1000 лучших университетов мира по критериям Times Higher Education. В связи с чем между мной и Абдужабаром Абдувахитовым часто возникали конфликты.

В одном из таких конфликтов Абдужаббор Абдувахидов потребовал от меня закрыть комнаты для молитв (для мусульман, христиан и буддистов), которые были построены как раз таки в соответствии с международными стандартами. Однако, с целью безопасности студентов, я как ректор университета считал, что нецелесообразно закрывать данные комнаты, так как студенты в таком случае покидали бы территорию Университета на чтение намаза в учебное время. В ходе этого конфликта Абдужабар Абдувахитов использовал нецензурные выражения в мой адрес, унижая мою честь и достоинство в присутствии моих коллег и даже угрожал физической расправой. После этого инцидента я принял решение прекратить свою трудовую деятельность в Акфа Университете.

В ходе собрания с родителями учеников «Part-time» в здании Central Asian University 21 сентября 2023 года, видео которого распространилось в СМИ, Абдужабар Абдувахитов призывал родителей написать на меня коллективное заявления в прокуратуру, и даже организовал за собственные средства автобус для транспортировки родителей с Университета в прокуратуру. Он также объявил всем моим знакомым, сотрудникам Университета и сотрудникам головного офиса Акфа, что он не успокоится, пока не добьётся моего заключения в учреждение для исполнения уголовного наказания (тюрьмы).

Пользуясь своими связями, Абдужаббор Абдувахидов, буквально заставлял сотрудников прокуратуры возбуждать уголовные дела против меня. В май месяце я неоднократно подвергался допросам со стороны сотрудников прокуратуры в ложном обвинении, а именно в хищении средств университета, которое так и не нашло своё существенное доказательство. В июне месяцы сотрудниками правохранительных органов велось расследовани по поводу якобы моей причастности к религиозно-политическим экстремистским исламским течениям. Однако, и это обвинение не нашло своего подтверждения. Более того, А.Абдувахидов также принуждал, на сегодняшний день уже бывших, сотрудников Университета писать против меня заявления в прокуратуру, угрожая им увольнением при невыполнения данного требования. Есть также видео с конфликтами между бывшими сотрудниками и новым руководством университета (1 и 2).

Также, имеются заявления этих сотрудников Университета в правоохранительные органы об угрозах А.Абдувахидова касательно их увольнения. Удивительным образом, было выявлено, что данные заявления неким образом были утеряны в стенах прокуратуры Мирзо Улугбекского района. Однако, в качестве доказательства у меня имеются копии заявлений, принятых (проштампованных) канцелярией данной организации.

Также Абдувахитов пытался обвинить меня в организации незаконных митингов. Он собрал студентов вуза, чтобы настроить их против меня. После того как у него это не получилось, он придумал историю о том, что собрал людей в митинг и требовал от правоохранительных органов задержать меня. Мне пришлось поехать в правоохранительные органы и объяснять, что это Абдувахитов собрал людей и использует это против меня.

Единственная цель Абдужабара Абдувахитова — это запятнать мою репутацию и навредить моей деятельности. Для достижения своей цели этот человек пускает в ход всевозможные связи и усилия, и не останавливается ни перед чем. Он также распространяет ложную информацию, чтобы меня не брали на работу.

Я призываю Абдужабара Абдувахитова сфокусироваться на развитии Университета, на повторном получении лицензии, которая была аннулирована в связи с изменением наименования университета, а не заниматься вредительством, путём противостояния развитию бизнеса бывших сотрудников университета.

Я требую, чтобы А.Абдувахитов публично принёс извинения за все выдвинутые обвинения и оскорбления в мой адрес.

Я прошу Президента Республики Узбекистан, Мирзияева Шавката Миромоновича, обеспечить мне, гражданину Республики Узбекистан, и моей семье безопасность на территории Республики Узбекистан. Я уверяю Вас, что моей единственной целью было и есть приносить пользу в сфере образования нашему народу и государству в целом.

Я также прошу народ Узбекистана, в первую очередь родителей студентов, пострадавших от возникшей ситуации, не верить слухам и неподтверждённой информации в СМИ.

Я призываю средства массовой информации изучить ситуацию и узнать мнение/позицию другой стороны, прежде чем публиковать информацию, наносящую вред чьей-либо репутации.