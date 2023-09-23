В Central Asian University (бывший Akfa University) в Ташкенте разгорается скандал, связанный со студентами, принятыми сразу на второй курс после окончания двухгодичных подготовительных курсов.

Курсы Akfa University Part-Time Student были рассчитаны на учащихся 10−11 классов. Они широко рекламировались в интернете, в том числе реклама размещалась на «Газете.uz».

В четверг студенты, окончившие эти курсы и начавшие в этом году учёбу на втором курсе, а также их родители, сообщили «Газете.uz», что их не допускают к занятиям. Новое руководство вуза заявило о нарушениях предыдущего ректора и о том, что принятые на второй курс студенты не могут продолжать обучение, потому что это не предусмотрено законодательством.

По словам студентов, они были заблокированы в системе распознавания лиц на проходной, а их студенческие карты при предъявлении отбирают. Они также опасаются, что набранные ими кредиты, необходимые для поступления на второй курс, были аннулированы.





По их словам и по словам их родителей, новость стала для них настоящим шоком. У многих студентов сильный стресс. Поскольку новость настигла их в разгар учебного года, у них теперь практически нет возможности поступить в другой вуз.

Родители, с которыми говорила «Газета.uz», сообщили, что заплатили за курсы 40 млн сумов (по 20 млн за год), а также внесли часть суммы контракта за начавшийся учебный год, подписав договор. В вузе, по словам родителей, им сказали, что они могут жаловаться, куда хотят.

В четверг родители встречались с ректором Камраном Гуламовым и главой наблюдательного совета вуза Абдужабаром Абдувахитовым (савгуста 2018 года по август 2022 года работал советником президента Узбекистана по вопросам молодёжи, науки, образования, здравоохранения, культуры и спорта). Встреча длилась несколько часов. В социальных сетях появились видео, где стороны разговаривают на повышенных тонах.

В пятницу родители ездили в Кабинет министров, где у них приняли заявление.

В субботу состоялась встреча родителей и студентов с бывший ректором Бехзодом Джалиловым. Как рассказали участники встречи, бывший глава вуза «ответил на вопросы, показал документы и заявил, что всё было легально».

Родители также ездили в субботу в офис компании Akfa, чтобы попросить защиты. Они сообщили, что представители руководства компании выслушали их и пообещали, что дадут ответ в течение недели.

Заявление Central Asian University

В субботу университет опубликовал официальное разъяснение по ситуации. В нём говорится, что два года назад бывший ректор университета Akfa Бехзод Джалилов «без ведома учредителей университета и с целью дополнительного обогащения» использовал OOO «Study for the success». С этой компанией «были заключены договора с родителями потенциальных студентов, содержащие ложные обещания о получении образования в нашем университете».

«Родителям, подписавшим договор, было обещано, что их дети, учащиеся в 10−11-х классах, смогут одновременно закончить первый курс Akfa University и после окончания школы быть принятыми сразу на второй курс университета. Родители оплатили указанные услуги на банковский счёт OOO „Study for the success“», — говорится в заявлении.

Средства, поступившие на счёт «Study for the success», «были присвоены организацией», утверждают в вузе.

«Central Asian University не имеет никакого отношения к действиям вышеупомянутого OOO „Study for the success“. Приём студентов на обучение параллельно с их школьным образованием является нарушением законодательства (закон „Об образовании“, статья 11, положение „О высшем образовании“). Согласно открытым источникам, данная компания была основана близкими родственниками Б. Джалилова», — заявил университет.

В Central Asian University заявили, что прокуратура Мирзо-Улугбекского района возбудила уголовное дело. «Пострадавшим лицам было разъяснено их право обращения в районную прокуратуру с заявлением», — говорится в заявлении.

Университет уведомил родителей студентов, имеющих аттестат об общем среднем образовании (11-й класс), об открытии в ближайшие дни дополнительного набора на первый курс, сообщили в вузе.

«Газета.uz» готовит подробный репортаж о ситуации в вузе.