Президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо посетит Узбекистан с 1 по 3 мая, сообщила пресс-служба банка.

Она встретится с президентом Шавкатом Мирзиёевым и проведёт двусторонние встречи с вице-премьером Джамшидом Ходжаевым и вице-премьером, министром экономики и финансов Джамшидом Кучкаровым.

Президент ЕБРР выступит сопредседателем второго пленарного заседания Совета иностранных инвесторов и примет участие в Ташкентском международном инвестиционном форуме.

«Одиль Рено-Бассо затронет важность приватизационных процессов в Узбекистане, повышения устойчивости страны к изменению климата в свете растущего водного и теплового стресса, необходимость дальнейшего улучшения деловой среды страны посредством реформ. Она также затронет вопросы государственно-частного партнёрства, межрегионального сотрудничества и энергетической безопасности», — говорится в сообщении.

В ходе визита главы ЕБРР банк планирует подписать несколько проектов, направленных на развитие устойчивых транспортных связей и поддержку молодёжного предпринимательства.

Узбекистан четвёртый год подряд является ведущим получателем финансирования ЕБРР в Центральной Азии. На сегодняшний день банк инвестировал около 4,42 млрд евро в 151 проект по всей стране, причём большая часть этих средств направлена на поддержку частного предпринимательства.