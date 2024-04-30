Гражданин О. П. из Ферганской области от имени группы жителей махалли обратился к уполномоченному по правам человека с просьбой помочь в установке светофора на перекрёстке с повышенным риском аварий. Об этом сообщила пресс-служба омбудсмана.

Заявитель отметил, что здание схода граждан махалли «Ходжа порсо» в Маргилане, семейная поликлиника №4 и школа №10 расположены недалеко от дороги. Таким образом, более 7000 жителей в этом районе, включая детей, вынуждены пересекать перекресток.

Омбудсман взял обращение на контроль, им занимался его региональный представитель в Ферганской области совместно с хокимиятом Маргилана.

«Действительно, как оказалось, на этом перекрёстке наблюдается высокий автомобильный трафик, жители района сталкиваются с многочисленными трудностями при переходе перекрёстка», — отмечается в сообщении.

Светофор на перекрёстке на улице Алишера Навои в Маргилане установили после обращения омбудсмана к «соответствующим организациям».

В сообщении офиса омбудсмана отмечается, что в соответствии с постановлением президента Узбекистана от 4 апреля 2022 года перекрёсток или участок дороги, на котором планируется установить светофор, исследуется с точки зрения соответствия градостроительным нормам и правилам, а также интенсивности движения пешеходов и транспорта. Положительное заключение по установке светофора выдаётся, если место соответствует требованиям нормативно-правовых актов.