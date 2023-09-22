Обвинение против двух бывших чиновников, осуждённых за половую связь с воспитанницами детского дома в Ургенче, осталось практически неизменным, несмотря на проведение дополнительного расследования. Об этом сообщила основательница проекта против насилия Nemolchi.uz Ирина Матвиенко.

Напомним, в сентябре 2022 года суд по уголовным делам Хивинского района приговорил бывшего начальника Управления юстиции Хорезмской области и экс-главу Янгиарыкского районного отдела по чрезвычайным ситуациям к 1,5 годам ограничения свободы и отпустил на свободу.

Общественность страны узнала о том, что заведующая детдомом предлагала сексуальные услуги минимум трёх воспитанниц на протяжении минимум 10 месяцев, из публикации Nemolchi.uz 31 марта текущего года.

Решение суда вызвало широкий общественный резонанс в Узбекистане. Генпрокуратура признала, что приговор был слишком мягким, прокуратура Хорезмской области внесла протест на решение суда первой инстанции с целью пересмотра дела и ужесточения наказания.

Дело повторно рассматривала апелляционная инстанция Ташкентского городского суда по уголовным делам. 19 июля она вернула дело прокурору, одобрившему первое обвинительное заключение. В ходе дополнительного расследования должны были рассмотреть «вопрос об открытии уголовного дела против подсудимых по новому обвинению и привлечении других лиц к уголовной ответственности». Тогда суд приостановил рассмотрение дела на месяц.

В конце августа дело вернули в суд. Как отметила Ирина Матвиенко со ссылкой на сайт Верховного суда, где публикуется расписание судебных заседаний и указываются подсудимые и статьи обвинения, следствие не переквалифицировало обвинение на статью об изнасиловании.

«Это означает, что ничего не изменилось. На допросах девочки говорили, что их не принуждали к сексу. Никто не учёл, что они находились в зависимом состоянии, а значит, не могли дать полноценное согласие. Одна из них согласилась на половую связь после угроз её младшему брату. Однако, несмотря на это, следствие снова не обнаружило признаков изнасилования. Боюсь, что наказание останется прежним (по 1,5 года ограничения свободы) или изменится незначительно», — написала она.





Активистка опубликовала скриншот с официального сайта Верховного суда Узбекистана, где были указаны те же статьи Уголовного кодекса, по которым их осудили в первый раз:

часть 1 статьи 128 УК (вступление в половую связь с лицом, не достигшим 16 лет (старая редакция);

часть 1 статьи 128−1 УК (вступление в половую связь с лицом в возрасте от 16 до 18 лет путём предоставления материальных ценностей либо имущественной выгоды).





После публикаций Ирины Матвиенко и проекта Nemolchi.uz эта информация на сайте Верховного суда была отредактирована — статьи обвинения удалены.

Подробности дела — в материалах по теме ниже.