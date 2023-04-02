Генеральная прокуратура Узбекистана изучила законность судебных решений первой и апелляционной инстанций по делу об изнасиловании трёх воспитанниц семейного детского дома №1 в Ургенче Хорезмской области.

«29 марта внесён протест в кассационную инстанцию судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Узбекистана в связи с назначением осуждённым А. Машарипову (бывший начальник управления юстиции Хорезмской области — ред.) и А. Курязову (бывшему начальнику Янгиарыкского районного отдела по чрезвычайным ситуациям — ред.) мягкого наказания и иными обстоятельствами», — говорится в сообщении.

В пресс-службе ведомства «Газете.uz» уточнили, что протест направлен на пересмотр дела и ужесточения наказания. По данным ведомства, протест внесён 29 марта — за два дня до первой публикации об инциденте со стороны проекта против насилия Nemolchi.uz. При этом Верховный суд 1 апреля в 16:25, комментируя ситуацию, заявил, что «к настоящему времени в Верховный суд не поступало протеста или жалобы в кассационном порядке».

В Генпрокуратуре отметили, что протест был внесён 29 марта, однако из-за процедуры доставки, оформления и регистрации документ мог не дойти до Верховного суда.

Мы писали, что в сентябре 2022 года суд Хивинского района под председательством Дилмурода Атамуратова вынес приговор заведующей детдомом Юлдуз Худайбергеновой, бывшему начальнику управления юстиции Хорезмской области Айбеку Машарипову и бывшему начальнику Янгиарыкского районного отдела по чрезвычайным ситуациям Анвару Курязову.

Первая приговорена к 5,5 годам лишения свободы с лишением права занимать руководящие и финансово ответственные должности в течение 1 года. При этом два бывших чиновника получили по 1,5 года ограничения свободы.

Основатель проекта Nemolchi.uz Ирина Матвиенко (проект первым открыто рассказал о случае в Ургенче) сообщила, что ещё в начале февраля на заседании рабочей группы по разработке поправок об усилении защиты женщин и детей от насилия в Сенате рассказала о ситуации в семейном детском доме.

Со ссылкой на материалы уголовного дела, которое суд рассматривал в закрытом режиме, она сообщила, что в изнасиловании девочек, длившемся месяцами, могли участвовать минимум ещё три человека. Однако суд не рассматривал их в качестве обвиняемых — они проходили как свидетели.