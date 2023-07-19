Апелляционная инстанция Ташкентского городского суда по уголовным делам вернула прокурору на дополнительное расследование уголовное дело о двух бывших чиновниках, осуждённых за половую связь с воспитанницами детского дома в Ургенче. Об этом сообщила пресс-служба Верховного суда Узбекистана.

6 апреля Верховный суд удовлетворил кассационный протест прокуратуры Хорезмской области на приговор бывшим начальникам управления юстиции области Айбеку Машарипову и Янгиарыкского районного отдела по чрезвычайным ситуациям Анвару Курязову. Решение апелляционной инстанции Хорезмского областного суда по уголовным делам от 27 декабря в отношении бывших чиновников было отменено.

Дело повторно рассматривается апелляционной инстанцией Ташкентского городского суда по уголовным делам в закрытом режиме.

На заседании прокурор попросил суд вернуть уголовное дело прокурору, который одобрил обвинительное заключение по материалам дела, чтобы «решить вопрос об открытии уголовного дела против подсудимых по новому обвинению и привлечении других лиц к уголовной ответственности».

Апелляционная инстанция суда удовлетворила просьбу и вернула уголовное дело против Айбека Машарипова и Анвара Курязова заместителю прокурора Хорезмской области на дополнительное расследование. Рассмотрение дела судом приостановлено на один месяц.

Напомним, суд по уголовным делам Хивинского района под председательством Дилмурода Атамуратова вынес приговор заведующей детдомом Юлдуз Худайбергеновой, а также Айбеку Машарипову и Анвару Курязову в начале сентября 2022 года. Первая была приговорена к 5,5 годам лишения свободы с лишением права занимать руководящие и финансово ответственные должности в течение 1 года. Два бывших чиновника получили по 1,5 года ограничения свободы.

О преступлениях стало известно спустя почти семь месяцев — после публикации проекта против насилия Nemolchi.uz.

Позже со ссылкой на материалы уголовного дела основательница проекта Ирина Матвиенко сообщила, что в деле могли участвовать ещё минимум три человека, которые проходили в суде как свидетели.

После общественного резонанса Генпрокуратура признала, что приговор двум бывшим чиновникам был мягким.