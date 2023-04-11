Дело о двух бывших чиновниках в Хорезмской области, осуждённых за половую связь с воспитанницами семейного детского дома в Ургенче, передано на рассмотрение в Ташкентский городской суд по уголовным делам. Об этом сообщил официальный представитель Верховного суда Узбекистана Азиз Абидов.

Согласно Уголовно-процессуальному кодексу, в целях более полного, объективного и своевременного рассмотрения уголовного дела оно может быть передано из одного суда в другой по решению председателя вышестоящего суда. Вопрос о передаче дела в суд другой области или Каракалпакстан решается председателем Верховного суда.

По данным Верховного суда, дело будет рассмотрено в закрытом судебном заседании.

В конце марта стало известно, что заведующая детсадом Юлдуз Худайбергенова в течение почти года принуждала трёх несовершеннолетних воспитанниц вступать в половую связь минимум с двумя должностными лицами области. В сентябре 2022 года суд Хивинского района под председательством Дилмурода Атамуратова вынес приговор Юлдуз Худайбергеновой и приговорил её к 5,5 годам тюрьмы, а также Айбеку Машарипову и Анвару Курязову, дав им по 1,5 года ограничения свободы.

Оба мужчины подали апелляцию на решение суда, чтобы доказать свою невиновность, но апелляционная инстанция оставила решение суда без изменения. Спустя семь месяцев, после того, как об этом узнала общественность, прокуратура Хорезмской области внесла протест, после чего Верховный суд отменил решение апелляционной инстанции и отправил дело на повторное рассмотрение.