Здания и сооружения по адресу Ташкент, ул. Буюк Турон, 41 и 42, где расположены издательско-полиграфическая компания «Шарк» и УзА, выставляются на публичные торги как единый имущественный комплекс, сообщило Агентство по управлению государственными активами Узбекистана.

Решение принято правительством в связи с тем, что здания, сооружения и производственные оборудования «Шарк» признано морально устаревшим и требующим ремонта, большая их часть непригодны для эксплуатации, Компания переедет в новые здания и сооружения по адресу ул. Катта Хирмонтепа, 1 в Учтепинском районе.

Фото: e-auksion.uz.

Административное здание Национального информационного агентства Узбекистана (УзА) с курантами имеет высоту в 16 этажей. Агентство переедет в «Дом печати» («Газетный корпус») на ул. Матбуотчилар, 32.

Здание УзА, ранее принадлежавшее концерну «Шарк». Фото: Отабек Мирсоатов / УзА.

Общая площадь земельного участка, где расположены эти здания (построены в 1975—1979 годах), составляет 3,02 га, площадь зданий и сооружений — 56,5 тысячи кв.м. На их базе намечено создать «единый имущественный комплекс, отвечающий требованиям современного градостроительства».

Приём предложений осуществляется до 20 октября через электронную торговую платформу E-auksion.

Приватизация осуществляется при условии «представления наиболее оптимальной проектной концепции с учётом требований современного градостроительства».

Напомним, летом 2021 года за 210 млрд сумов было приватизировано бывшее здание СГБ, находившееся через дорогу от издательства «Шарк». Его купила Metropol Group для строительства 22-этажного отеля Radisson Collection. С июля идёт снос здания.