Компания Radisson Hotel Group подписала соглашение с Metropol Group об открытии отеля премиум-класса Radisson Collection Hotel Tashkent, сообщила Ассоциация отельеров Узбекистана.

Открытие отеля планируется в 2026 году. Проект станет первой гостиницей Radisson Collection в Центральной Азии.

В гостиничный комплекс площадью около 130 тысяч кв. м будет входить четыре здания, «выполненных в едином архитектурном стиле». В них будут располагаться общественные пространства, торговые зоны, кинотеатр, офисы, апартаменты, многоуровневая подземная парковка, конференц-залы и переговорные комнаты.

В основном и самом высоком здании комплекса расположится Radisson Collection Hotel, Tashkent. Это будет 22-этажное здание, выполненное в классическом стиле, площадью более 27 тысяч кв. м. Отель будет рассчитан на 164 номера, включая президентские люксы и апартаменты.

В отеле также будет работать ресторан, лобби-бар, представительский лаундж с VIP-гостиной. Один этаж отведут под спа с бассейнами. На 19 этаже будет расположен Sky-бар с террасой.

Гостиница Radisson в Ташкенте расположится на улице Сайилгох, более известной как «Бродвей». Напомним, в июне 2021 года компания Metropol Group, учредителем которой указан сын бывшего главы МИДа Узбекистана Данияр Камилов, приватизировала бывшее здание СГБ на «Бродвее» в Ташкенте за 210 млрд сумов.

Бывшее здание СГБ. Фото: Яндекс.Панорамы.

На базе объекта было разрешено организовать один или несколько следующих видов деятельности: организация офисных помещений, торговых помещений, торгово-развлекательного центра, предоставление спектра услуг в сфере культуры и досуга, спорта, туризма и других.





По данным историко-культурологического проекта Tashkent Retrospective, бывший объект СГБ является историческим зданием 1950-х годов.