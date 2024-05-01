Юношеская сборная Узбекистана по хоккею среди игроков до 18 лет одержала победу над сборной Таиланда в финале Кубка Азии и Океании U-18 и стала победителем турнира, сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета. Матч, прошедший 30 апреля в Самарканде, завершился со счётом 2:1.

Среди 10 команд-участниц сборная Узбекистана U-18, выступавшая в качестве действующего победителя, смогла защитить свой чемпионский титул.

Жасурбек Рустамхонов был признан лучшим нападающим чемпионата.

Узбекистан U-18 — Тайланд U-18 — 2:1 (0:1,1:0,1:0):

1:1 Тимур Хабибов (Альберт Дадаходжаев, Салохиддин Азимов) 38:32

2:1 Абдукаюм Абдувосиков (Альберт Дадаходжаев) 48:55

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