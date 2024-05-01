Водитель автомобиля Cobalt 29 апреля примерно в 17:00 сбил 15-летнюю девочку, которая переходила дорогу на улице Узбекистан в Самарканде, сообщила пресс-служба УБДД УВД Самаркандской области.

Пострадавшая с травмами была госпитализирована. Какие именно травмы получила девочка, в сообщении не отмечается.

На видео с места происшествия заметно большое число школьников на улице, вдоль проезжей части установлен знак «Дети», однако отсутствуют пешеходный переход и светофор. Девочка осматривается по сторонам, переходит дорогу, и её на большой скорости сбивает Cobalt.

По факту происшествия проводятся доследственные действия.