В Комитете Сената Олий Мажлиса Узбекистана по судебно-правовым вопросам и противодействию коррупции 19 сентября был предварительно обсуждён закон о поправках в Уголовный кодекс и Кодекс об административной ответственности, которые закрепляют светскость государства. Об этом сообщила пресс-служба верхней палаты парламента. «Газета.uz» писала, что Законодательная палата приняла закон в начале сентября.

В ходе обсуждении говорилось, что в последнее время в Узбекистане религиозные обряды совершаются представителями религиозной сферы даже при отсутствии законного брака. «Это само по себе становится причиной появления социальных проблем», — подчеркнули участники дискуссии.

В комитете также отметили, что участились публикации в социальных сетях некоторыми религиозными блогерами материалов, отражающих только их религиозные взгляды и направленных на возбуждение религиозной вражды. Это, «в свою очередь, вызывает споры среди представителей общества, ведущих светский и религиозный образ жизни», говорилось при обсуждении.

Поправками предусматривается установление ответственности за пропаганду превосходства или неполноценности граждан по признаку их национальной, расовой, этнической или религиозной принадлежности, за совершение религиозного обряда по заключению брака лицами, брак которых не зарегистрирован государством, пропаганду многожёнства и пропаганду дискриминации по признаку пола.

Кроме того, предусмотрена ответственность за публичное отрицание равноправия женщин и мужчин, дискриминацию граждан по признаку национальной, расовой, этнической или религиозной принадлежности, за осуществление религиозной организацией деятельности, не предусмотренной ее уставом.

Вместе с тем, устанавливается административная ответственность за нахождение в общественных местах с закрытым лицом в степени, не позволяющей идентифицировать личность (исключение — закрытие лица на основании медицинского показания или в специальном головном уборе, для безопасности в транспортном средстве, либо в случаях, связанных с трудовой и служебной деятельностью или спортивных и культурных мероприятиях во время их проведения, а также прямо разрешённых законодательством).

При этом из КоАО исключается административная ответственность за появление граждан в общественных местах в культовых (молитвенных) одеяниях, которая предусматривалась старой редакцией закона «О свободе совести и религиозных организациях».

В пресс-службе Сената «Газете.uz» уточнили, что ношение культовой (молитвенной) одежды не запрещается, но ношение головных уборов и платков, закрывающих лицо (в той степени, в которой невозможно идентифицировать личность), влечёт ответственность.

«В ходе обсуждений подчёркнуто, что принятие закона служит укреплению межнационального согласия и религиозной толерантности в обществе, сохранению светских ценностей и надёжной защите прав женщин», — говорится в сообщении.