На пленарном заседании Законодательной палаты Олий Мажлиса 5 сентября депутаты рассмотрели пакет поправок в Кодекс об административной ответственности и Уголовный кодекс, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента. Эти поправки создают правовую базу для закреплённого Конституцией определения Узбекистана как светского государства, говорится в сообщении.

Законом предусматривается установление ответственности за пропаганду превосходства или неполноценности граждан по признаку их национальной, расовой, этнической или религиозной принадлежности.

Как отметили в Законодательной палате, несмотря на то, что ответственность за разжигание религиозной вражды уже установлена в уголовном и административном законодательстве, «тот факт, что эти статьи изложены в декларативном тоне, не позволяет дать правовую оценку и квалификацию таких действий и лиц, их совершающих».

Кроме того, ответственность будет введена за совершение религиозного обряда по заключению брака лицами, брак которых не зарегистрирован в законном порядке.

Депутаты отметили, что в Узбекистане увеличивается количество браков, совершаемых по религиозным обрядам, вследствие чего чаще встречаются случаи многоженства.

«Также набирает обороты пропаганда многожёнства и его „преимуществ“ путём рекламы, развлекательных и аналитических материалов», — отметили в Законодательной палате.

В результате, по данным нижней палаты парламента, увеличилось и количество детей, рождённых вне брака. В частности, по Узбекистану в 2022 году на основании заявлений матерей-одиночек были зарегистрировано 18 955 рождённых детей. В 2021 году этот показатель составлял 19 037 детей, а в 2020 году — 16 564 детей.

Незарегистрированный в органах ЗАГС брак влечёт проблемы, связанные с установлением отцовства, назначением алиментов, наследством, в результате граждане, особенно женщины, теряют доверие к государству как гаранту обеспечения защиты их прав, подчеркнули в Законодательной палате.

Законом предусмотрена административная ответственность за пропаганду сожительства с двумя и более жёнами, а также за открытое отрицание равных прав женщин и мужчин.

В последнее время, отметили депутаты, наблюдаются случаи пропаганды гендерного неравенства через СМИ и социальные сети. Такая ситуация является косвенной дискриминацией по гендерному признаку согласно закону «О гарантиях равных прав и возможностей для женщин и мужчин».

Такие действия, подчеркнули в Законодательной палате, препятствуют Узбекистану полностью выполнять свои обязательства, вытекающие из международных соглашений, в том числе Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (Узбекистан присоединился к ней 6 мая 1995 года).

Поправками также будет введена административная ответственность за ношение в общественных местах одежды, не позволяющей идентифицировать личность граждан. Эта мера предпринимается для эффективной работы информационных программ, внедряемых в рамках концепции «Безопасный город».

Условием, исключающем ответственность, являются случаи, когда лицо прикрыто, но идентифицируемо, на основании медицинских указаний или связанных с трудовой и служебной деятельностью, а также если надеты специальные головные уборы для обеспечения безопасности дорожного движения (вероятно, речь идёт о шлемах мотоциклистов и велосипедистов) или спортивных и культурно-массовых мероприятий.

Меры ответственности, которые предполагается ввести проектом, используются в ряде зарубежных стран, в том числе во Франции, Австрии, Дании, Бельгии, Болгарии, Швейцарии, Турции, Марокко, Казахстане, Индии и Индонезии, говорится в сообщении Законодательной палаты.

Как отмечалось на заседании, принятие закона «послужит укреплению межнационального согласия, религиозной толерантности и надёжной защите прав женщин и детей, а также повышению эффективности усилий по поддержанию общественного порядка».

«После бурных обсуждений и долгой полемики законопроект был принят депутатами», — резюмировали в пресс-службе нижней палаты парламента.

Отметим, в августе в социальных сетях распространилось видео, на котором девушка «дарит» своему мужу вторую жену. Позже героиня видео сообщила, что оно было снято с целью разыграть мужа, но, несмотря на это, её вызвали в правоохранительные органы и провели профилактическую беседу. Согласно законодательству Узбекистана, многожёнство является уголовным преступлением.

По данным Daryo, дело об этом видео рассматривалось в Шайхантаурском районном суде по уголовным делам Ташкента. Женщина сказала, что сожалеет о содеянном, просила суд учесть, что у неё двое несовершеннолетних детей и она беременна третьим ребёнком, и смягчить наказание в её отношении.

Суд признал её виновной в совершении правонарушения по статье 201−1 Кодекса об административной ответственности (публичный призыв к неисполнению или нарушению актов законодательства). С учётом смягчающих обстоятельств суд освободил её от ответственности и ограничился предупреждением.