Председатель Центрального банка Узбекистана Мамаризо Нурмуратов на пресс-конференции 16 сентября объяснил введение с начала сентября запрета на проведение трансграничных операций для платёжных систем, передаёт корреспондент «Газеты.uz».

Он отметил, что регулятор выдавал лицензии платёжным организациям для осуществления операций внутри Узбекистана, то есть трансграничные операции для них являются нелицензионной деятельностью.

«Я вам объясню, почему мы на это закрывали глаза и потом пришлось принимать такое решение. Прежде всего, [платёжные организации] говорили, что денежные средства мигрантов переводят, — здесь всё чушь. Я в прямом смысле заявляю. Даже 1% не составляет доля платёжных организаций в денежных переводах [мигрантов]», — заявил глава ЦБ.

Он сообщил, что платёжные системы начали от имени клиентов совершать операции, связанные с конвертацией.

«То есть вы, допустим, переводите из России рубли, а платёжная организация зачисляет сюда как экспортные поступления. Что это за экспортные операции? Они выполняют ваше поручение и получают соответствующую комиссию. Они сюда переводят, как выручку конвертируют на бирже и обратно высылают эти деньги в третьи страны», — сказал Мамаризо Нурмуратов. Он подчеркнул, что введённые меры приняты для противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности и финансированию терроризма.

Более того, платёжная организация никак не идентифицирует отправителя и получателя денежных средств, продолжил он.

«Как нам надо было поступать? Это нарушение валютного законодательства и законодательства касательно легализации преступных доходов», — подчеркнул председатель ЦБ.

Мамаризо Нурмуратов указал, что Центральный банк сотрудничает с регуляторами других стран, а также организациями финансового мониторинга, которые сообщили о сомнительных операциях Узбекистану.

C 5 сентября платёжные сервисы по требованию ЦБ остановили международные денежные переводы. Банки страны поддержали это решение, заявив, что оно «призвано защитить финансовую систему и финтех-рынок от рисков», в том числе связанных с санкциями.

Центробанк позже уточнил, что платёжные организации квалифицировали переводы как внешнеторговую операцию и не отражали требую информацию об отправителе и получателе переводов. Регулятор рекомендовал гражданам использовать услуги банков для международных транзакций.