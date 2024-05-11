Классическая неаполитанская пицца

еда, зира

Эта пицца получается ароматной и вкусной, с хрустящими ободками.

Пицца с сосисками и сыром

еда, зира

Эту пиццу очень любят дети, её легко приготовить дома.

Пицца «Маргарита»

еда, зира

Для приготовления этой пиццы понадобятся сыр моцарелла, спелые помидоры и листья свежего базилика.

Пицца «Цезарь»

еда, зира

Пицца «Цезарь» готовится из тех же продуктов, что и одноимённый салат.

Пицца «Солнышко»

еда, зира

Предлагаем приготовить такую пиццу с детьми.

Пицца «Кальцоне» с мясным фаршем

еда, зира

Кальцоне́ — это итальянский пирог, закрытая форма пиццы в виде полумесяца.

Турецкая мини-пицца

еда, зира

Мини-пицца быстро готовится, её удобно брать с собой в виде перекуса.

Кабачковая пицца

еда, зира

Пицца с основой из кабачков.

Пицца Пепперони

еда, зира

Пицца Пепперони — ещё один рецепт, ингредиенты для которого найдутся в вашем холодильнике.