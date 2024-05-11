Классическая неаполитанская пицца
Эта пицца получается ароматной и вкусной, с хрустящими ободками.
Пицца с сосисками и сыром
Эту пиццу очень любят дети, её легко приготовить дома.
Пицца «Маргарита»
Для приготовления этой пиццы понадобятся сыр моцарелла, спелые помидоры и листья свежего базилика.
Пицца «Цезарь»
Пицца «Цезарь» готовится из тех же продуктов, что и одноимённый салат.
Пицца «Солнышко»
Предлагаем приготовить такую пиццу с детьми.
Пицца «Кальцоне» с мясным фаршем
Кальцоне́ — это итальянский пирог, закрытая форма пиццы в виде полумесяца.
Турецкая мини-пицца
Мини-пицца быстро готовится, её удобно брать с собой в виде перекуса.
Кабачковая пицца
Пицца с основой из кабачков.
Пицца Пепперони
Пицца Пепперони — ещё один рецепт, ингредиенты для которого найдутся в вашем холодильнике.