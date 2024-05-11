Классическая неаполитанская пицца





Эта пицца получается ароматной и вкусной, с хрустящими ободками.

Пицца с сосисками и сыром





Эту пиццу очень любят дети, её легко приготовить дома.

Пицца «Маргарита»





Для приготовления этой пиццы понадобятся сыр моцарелла, спелые помидоры и листья свежего базилика.

Пицца «Цезарь»





Пицца «Цезарь» готовится из тех же продуктов, что и одноимённый салат.

Пицца «Солнышко»





Предлагаем приготовить такую пиццу с детьми.

Пицца «Кальцоне» с мясным фаршем





Кальцоне́ — это итальянский пирог, закрытая форма пиццы в виде полумесяца.

Турецкая мини-пицца





Мини-пицца быстро готовится, её удобно брать с собой в виде перекуса.

Кабачковая пицца





Пицца с основой из кабачков.

Пицца Пепперони





Пицца Пепперони — ещё один рецепт, ингредиенты для которого найдутся в вашем холодильнике.