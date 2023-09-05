Центральный банк Узбекистана впервые прокомментировал ограничения на международные переводы денег для платёжных организаций.

По данным регулятора, платёжная организация Brio Group (бренд Oson) не отражала требуемую информацию о получателе и (или) отправителе, а также не приняла «обоснованные и возможные меры по выявлению международных денежных переводов данного типа», согласно требованиям пункта 31−1 Правил внутреннего контроля по борьбе против легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансирования терроризма.

Согласно закону «О валютном регулировании», открытие счетов за рубежом юридическими лицами-резидентами и распоряжение валютными средствами по этим счетам может осуществляться в рамках решений президента или Кабинета министров Узбекистана, отметили в ЦБ.

«Однако на практике платёжная организация ООО „BRIO GROUP“ (OSON) открыла счёт в зарубежном банке и проводила операции через этот банковский счёт вопреки требованиям вышеуказанного закона», — говорится в сообщении.

По статье 4 закона «О платежах и платёжных системах», платёжная организация — это юрлицо, которая оказывает платёжные услуги и не является банком. Также платёжные организации имеют право оказывать платёжные услуги на территории республики на основании лицензии Центрального банка.

При этом платёжные услуги — это услуга, предоставляемая поставщиком платежей (платёжной организацией) пользователю (клиенту) платёжных услуг, в которой платёжные организации непосредственно не участвуют в качестве покупателей или продавцов товаров (услуг), а услуга доставки и получения от них платежей зарубежным бенефициарам не является для них внешнеторговой операцией.

В связи с этим практика, классифицирующаяся платёжными организациями как внешнеторговая операция, которая предусматривает доставку платежей своих клиентов получателю за границу, обмен полученных средств на другие валюты, а также участие в операциях в качестве трансграничной и межгосударственной транзитной организации, не соответствуют законодательству, указали в Центробанке.

По данным регулятора, в Узбекистане нет ограничений на международные платёжные услуги, трансграничные денежные переводы и платежи в международные онлайн-сервисы, их можно проводить через платформы банков.

«Центральный банк и в дальнейшем будет осуществлять систематический контроль за нарушениями законодательства в деятельности платёжных организаций и принимать необходимые меры по обеспечению деятельности платёжных организаций в рамках законодательства», — говорится в заявлении.

Напомним, в конце августа стало известно, что Центральный банк Узбекистана оштрафовал Oson за нарушение законодательства о борьбе против легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансирования терроризма при проведении платёжных операций.

Компания прокомментировала штраф и заявила, что более полусотни финтех-организаций Узбекистана получили от Центробанка письмо, в котором говорится о запрете с 5 сентября трансграничных межгосударственных транзитных операций. Это означает прекращение предоставления услуг по международным переводам, оплате за игровые сервисы и услуги зарубежных компаний, а также ряда других транзакций.

Во вторник Oson заявил, что отзывает все запросы по делу о штрафных санкциях со стороны Центрального банка и выплачивает назначенный регулятором штраф. С 5 сентября Oson не оперирует самостоятельно деньгами за рубежом, заявили в компании.

Вместе с Oson международные переводы и оплату за зарубежные сервисы приостановили и другие платёжные организации, в том числе PayWay.

Перед публикацией заявления ЦБ на сайтах банков Узбекистана появилось одинаковое сообщение в поддержку решения Центробанка о приостановке трансграничных транзитных операций платёжными системами. В нём говорится, что решение призвано защитить финансовую систему и финтех-рынок от рисков, в том числе связанных с санкциями.