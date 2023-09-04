С 5 сентября платёжная организация Oson приостанавливает международные переводы и оплату за зарубежные сервисы. Об этом в понедельник вечером сообщил сервис в рассылке внутри приложения.

«Приносим извинения за причинённые неудобства. Работа сервисом будет восстановлена в ближайшее время», — говорится в сообщении.

Кроме того, платёжная платформа PayWay также сообщила, что в приложении временно будут отключены переводы по всем международным направлениям, в том числе из России и в Россию.

«ЦБ РУз поручил отключить данные направления временно. В нашем приложении все также продолжат функционировать платежи внутри страны, переводы между Uzcard и Humo, а также оплата коммунальных, гос и услуг связи и интернета», — говорится в сообщении.

Вечером 5 августа Oson сообщил, что «по независящим от компании причинам» временно сервис отключён от систем Uzcard и Humo. Об устранении неполадок сервис сообщил днём 7 августа. Гендиректор Oson Фарход Махмудов в интервью Spot тогда заявил, что сервис «никогда не попадал в списки каких-либо предписаний и проверок, связанных с мошенничеством».

В конце августа стало известно, что Центральный банк Узбекистана оштрафовал Brio Group (бренд Oson) за нарушение законодательства о борьбе против легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансирования терроризма при проведении платёжных операций.

Компания прокомментировала штраф и заявила, что более полусотни финтех-организаций Узбекистана получили от Центробанка письмо, в котором говорится о запрете с 5 сентября трансграничных межгосударственных транзитных операций. Это означает прекращение предоставления услуг по международным переводам, оплате за игровые сервисы и услуги зарубежных компаний, а также ряда других транзакций.

«С 5 сентября нас и все платёжные организации обязывают, по сути, выключить все международные сервисы. У нас прямые контракты с большими компаниями мирового уровня. Получается, что мы должны расторгнуть все договорённости в одностороннем порядке, сославшись на то, что регулятор, по сути, закрывает рынок», — заявил глава компании Фарход Махмудов.

Oson является одним из лидеров по международным переводам. По данным собеседника «Газеты.uz», приложение для переводов в Узбекистан использует большое число трудовых мигрантов в России.