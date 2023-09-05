На сайтах коммерческих банков Узбекистана появилось сообщение одинакового содержания, в котором поддерживается решение Центрального банка о запрете с 5 сентября на проведение платёжными организациями трансграничных международных транзитных операций. ЦБ пока не комментировал ситуацию. В пресс-службе регулятора «Газете.uz» сообщили, что комментарий готовится.

«Данное решение направлено на защиту финансовой системы Узбекистана и финтех-рынка в частности от рисков в международной торговле и финансовой системе и имеет ряд оснований», — говорится в сообщении банков.

Во-первых, платёжные организации Узбекистана для работы на международных финтех-рынках (Россия, Казахстан, другие страны СНГ, Европа и другие регионы) должны иметь лицензию, выданную финансовым регулятором этого гсоударства или экономической территории, на предоставление финансовых услуг. По закону о платежах и платёжных системах, в Узбекистане платёжные организации также могут предоставлять платёжные услуги только на основании лицензии Центробанка, говорится в сообщении.

Во-вторых, банки Узбекистана обязаны выполнять требования, предъявляемые ЦБ, при получении лицензии на право осуществления внешнеэкономической деятельности. В основном они касаются кадров, инфраструктуры, внутренних нормативных документов, достаточности капитала. Платёжные же организации обычно не имеют возможностей выполнять такие требования, отмечается в сообщении.

«В частности, невозможность провести полную идентификацию иностранных бенефициаров в соответствии с требованиями законодательства о противодействии отмыванию доходов от преступной деятельности, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения создаёт риски для платёжных организаций и банковско-финансовой системы в целом», — подчёркивается в сообщении.

В-третьих, постоянный мониторинг санкционных списков и изменений в них, формируемых крупными финансовыми организациями международного масштаба, выполнение требований, касающихся ограничения финансовых операций юридических и физических лиц, на которые распространяются санкции, требует больших финансовых, технологических и кадровых ресурсов, а невыполнение этих требований платёжными организациями вызывает недоверие к банковско-финансовой системе Узбекистана в целом, говорится в сообщении.

«Исходя из вышеизложенного, коммерческие банки поддерживают меры, принимаемые Центральным банком по защите банковско-финансовой системы Узбекистана, ее участников и населения от рисков, которые могут возникнуть в результате внешнеэкономической деятельности, не имеющей правовой основы», — заявляют банки.

«В целях защиты систем безналичных расчётов и их участников на территории Узбекистана, населения и банковско-финансовой системы страны от финансовых рисков коммерческие банки должны строго соблюдать действующее законодательство и нормативные требования Центрального банка, при осуществлении трансграничных операций принимать совместно с иностранными банками-партнёрами постоянные меры для противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности., финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения», — отмечается в сообщении.

Ранее сервис Oson, который первым сообщил о решении ЦБ с 5 сентября ограничить трансграничные операции, заявил, что «решение регулятора обеспечит безопасность транзакций». Oson является одним из лидеров по международным переводам. Приложением для переводов денег в Узбекистан пользуется большое число трудовых мигрантов в России.