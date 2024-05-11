В 2023 году экономическое неравенство в Узбекистане значительно увеличилось, что вызывает обеспокоенность. Об этом говорится в отчёте экономистов Всемирного банка.

Уровень бедности в Узбекистане, измеряемый по международной черте бедности для стран с высшим средним уровнем доходов (менее 6,85 доллара в день), резко снизился с 36% в 2015 году до 17% в 2022 году, при этом темп снижения был выше, чем в остальных странах Европы и Центральной Азии, где этот показатель сократился с 13% до 8% за тот же период.

Узбекистан сократил уровень бедности в 2 раза с 2015 года по международным стандартам. Источник: Платформа «Бедность и неравенство», Всемирный банк.



Согласно национальному стандарту благосостояния, который был утвёржден в Узбекистане в 2021 году, уровень бедности снизился с 17% до 11% по итогам 2023 года. При этом снижение бедности в сельских местности было более значительным и составило 8 процентных пунктов по сравнению с городами — 4 п. п.

По данным Всемирного банка, это означает, что около 1,6 миллиона людей вышли из состояния бедности за этот период. При таких темпах, как ожидает организация, правительство Узбекистана сможет достигнуть цели сокращения уровня бедности вдвое между 2021 и 2026 годами.

Узбекистан находится на пути к достижению цели по сокращению уровня бедности вдвое на основе национальных стандартов к 2026 году.



Рост доходов домохозяйств называется основным фактором сокращения бедности, в основном (60%) за счёт роста зарплат. Следующим по значимости фактором были социальные выплаты за счёт модернизации и расширения основной программы поддержки определённых групп населения. Улучшения в пенсионном обеспечении оказали наибольшее положительное влияние среди различных социальных выплат, которые получают домохозяйства, отмечается в отчёте.

Растущее неравенство вызывает обеспокоенность

Растущее в последние годы неравенство тормозило темп сокращения бедности.



Всемирный банк считает, что масштабы сокращения бедности могли бы быть более значительными, если бы не существовала параллельная тенденция роста неравенства за этот же период. В частности, рост доходов был смещён в пользу более богатых слоёв населения.

Например, в 2022—2023 годы доходы 10% самых бедных слоёв населения выросли на 6%. Однако доходы 10% самых богатых слоёв населения выросли более чем на 30%, то есть в 5 раз быстрее. Коэффициент Джини, статистический показатель неравенства доходов, вырос с 0,31 в 2022 году до 0,35 в 2023 году.

Если бы не было роста неравенства, бедность могла бы сократиться на 5,5 п. п. вместо снижения на 3,1 п. п. за указанный период, указали авторы отчёта.

Для поддержания высоких темпов сокращения бедности в Узбекистане, как отмечается, потребуются дополнительные усилия со стороны правительства в области повышения продуктивности бедных домохозяйств. Данные указывают на то, что бедные домохозяйства страдают от нескольких неблагоприятных условий.

«Так, их представители реже трудоустроены, чаще имеют более низкий уровень образования и большее иждивенцев. Сокращение разрывов в этих измерениях между домохозяйствами будет критически важным в усилиях по сдерживанию роста неравенства и дальнейшего сокращения бедности в Узбекистане», — заявили в ВБ.