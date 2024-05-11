В 2024 году в Узбекистане планируется освоить инвестиции на 5 млрд долларов из России. Президент Шавкат Мирзиёев 10 мая ознакомился с ходом реализации договорённостей и дальнейших планах инвестиционного сотрудничества с зарубежными партнерами.

22−24 апреля в Ташкенте прошла международная промышленная выставка «Иннопром. Центральная Азия», которая «стала ярким примером успешного торгово-экономического сотрудничества с Российской Федерацией». В рамках мероприятия был принят пакет соглашений на 4 млрд долларов.





По итогам 2023 года товарооборот между странами достиг почти 10 млрд долларов. Президент поставил задачу удвоить этот объём к 2030 году.

В Узбекистане функционируют свыше 3000 совместных предприятий с РФ. За 2023 год создано более 700 новых предприятий. В прошлом году освоено около 3 млрд долларов российских инвестиций, в этом году ожидается 5 млрд долларов.

«Сегодня портфель совместных проектов [с Россией] превышает 44 млрд долларов. При этом только в этом году поставлена задача обеспечить освоение не менее 5 млрд долларов [российских] инвестиций. Это задача абсолютно выполнимая. По всем направлениям, по всем отраслям, регионам подготовлены конкретные планы, сетевые графики, дорожные карты», — заявил в интервью телеканалу «Узбекистан 24» министр инвестиций, промышленности и торговли Лазиз Кудратов.

По словам главы МИПТ, президент поручил «обеспечить нестандартный подход, внедрить нестандартные механизмы», чтобы своевременно и эффективно реализовать эти проекты.

«Будут подключены все необходимые подразделения не только министерств и ведомств, но и правительства, Кабинета министров, Генеральной прокуратуры. И такой подход, нестандартный подход, адресная работа с каждым российским инвестором, с каждым партнёром обязательно даст результат», — сказал он.

2−3 мая состоялся Ташкентский международный инвестиционный форум с участием более 2,5 тысяч гостей из 93 стран мира. По итогам деловых мероприятий в рамках форума подписан солидный пакет инвестиционных соглашений и экспортных контрактов на 26,6 млрд долларов.

В их числе крупные проекты в сферах строительства, «зелёной» энергетики, горнодобывающей отрасли, развития инфраструктуры, химической, пищевой, текстильной промышленности и здравоохранения.

Глава государства отметил необходимость обеспечить строгий контроль за своевременным и полномасштабным выполнением каждого пункта дорожных карт, постоянному диалогу и взаимодействию с инвесторами, созданию для них максимально благоприятных условий и системному решению возникающих вопросов в процессе реализации проектов.