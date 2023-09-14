Состав учредителей Единого общереспубликанского процессингового центра (бренд Uzcard) снова изменился, следует из данных Единого государственного регистра предприятий и организаций.

В октябре Uzcard был приватизирован, и 75% госдоли, принадлежавшей пяти банкам, купили четыре учредителя компании за 210,1 млрд сумов. До недавнего времени Мансур Усманов, Камрон Акбаров, Тимур Азадов и Обид Агзамходжаев владели по 25% доли в компании.

Теперь владельцем 75% доли указана компания IMC-Capital, остальных 25% остались у Камрона Акбарова, который в прошлые годы работал заместителем генерального директора Uzcard по финансовой части.

Если в октябре уставной фонд компании составлял 42,16 млрд сумов, то на сегодняшний день он достиг 212,75 млрд сумов.

Согласно данным ЕГРПО, компания IMC-Capital была зарегистрирована 31 августа 2022 года и занимается оптовой неспециализированной торговлей. На момент приватизации Uzcard учредителем компании был Ойбек Турсунов, который в 2020 году владел долей в Uzcard. Сейчас IMC-Capital владеет Berill Holding Company Limited (100%), которая прошла регистрацию в ОАЭ в 15 июня текущего года.

По данным Налогового комитета, в 2022 году оборот Uzcard составил 501,4 млрд сумов, сумма оплаченных налогов — 31,4 млрд сумов, а налоговые льготы — 132,6 млрд сумов. За первые семь месяцев 2023 года оборот вырос до 514,3 млрд сумов, налоги в бюджет составили 37,6 млрд сумов, льготы — 116 млрд сумов.

Смена учредителей Uzcard

«Газета.uz» писала, что в мае 2020 года владельцем 75% доли в уставном фонде Uzcard стал Ойбек Турсунов. В августе того же года он перестал числиться в списке учредителей, а доля в 75% перешла пяти государственным банкам — НБУ (51%), «Узпромстройбанку», банку «Асака», «Ипотека банку» и «Алокабанку» (по 6%).

В марте 2022 года в рамках программы по сокращению государственного участия в экономике и ускорениию приватизации 75% доли банков в компании были переданы Агентству по управлению государственными активами (АУГА). Тендерная комиссия приняла решение о продаже 75% госдоли в Uzcard путём её оценки с привлечением независимой оценочной организации и объявила процесс приватизации в конце августа того года.

Согласно закону «Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», другие владельцы компании могут воспользоваться преимущественным правом покупки 75% доли государства. Агентство по управлению госактивами сообщило, что совладельцы воспользовались преимущественным правом покупки. Госдоля была продана по стоимости, оценённой независимой оценочной организацией Real Excellent Valuation.

В октябре 2022 года Мансур Усманов, Камрон Акбаров, Тимур Азадов и Обид Агзамходжаев выкупили 75% доли за 210,1 млрд сумов, воспользовавшись преимущественным правом.

Финансист Отабек Бакиров тогда задавал вопрос, почему государство, которое владело 75% доли в ООО, не изменило форму компании на акционерное общество, поскольку тогда можно было продать долю на открытом аукционе и выручить намного большую сумму с продажи. Глава Агентства по управлению госактивами, комментируя сделку, сообщил, что АО не создавалось, потому что для этого нужно более 50 акционеров.