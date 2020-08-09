В ООО «Единый общереспубликанский процессинговый центр» (ЕОПЦ, бренд Uzcard) произошла смена учредителей, следует из данных Единого государственного регистра предприятий и организаций.

В мае мы писали, что владельцем 75% доли в уставном фонде Uzcard стал Ойбек Батирович Турсунов, оставшимися 25% владело само ООО.





По состоянию на 8 августа 51% доли в компании принадлежит Национальному банку внешнеэкономической деятельности Узбекистана (НБУ), 6% — «Узпромстройбанку», 6% — банку «Асака», 6% — «Ипотека-банку» и 6% — «Алокабанку».

Оставшиеся 25% (по 6,25%) распределены между четырьмя физическими лицами — Мансуром Пулатовичем Усмановым, Камроном Анваровичем Акбаровым, Тимуром Махмуджановичем Азадовым и Обидом Алимджановичем Агзамходжаевым.

Камрон Акбаров ранее был заместителем генерального директора Uzcard по финансовой части, Тимур Азадов является руководителем компании ATTO, занимающейся внедрением автоматизированной системы оплаты проезда в общественном транспорте.

Руководителем Uzcard остался Ахрор Махмудов.