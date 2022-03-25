Доля коммерческих банков в ООО «Единый общереспубликанский процессинговый центр» (ЕОПЦ, бренд Uzcard) в течение месяца будет передана Агентству по управлению государственными активами (АУГА). Об этом говорится в постановлении президента Узбекистана от 18 марта (ПП-168) о дальнейшем сокращении государственного участия в экономике и ускорении приватизации.

По состоянию на 25 марта 51% доли в компании принадлежит Национальному банку внешнеэкономической деятельности (НБУ), 6% — «Узпромстройбанку», 6% — банку «Асака», 6% — «Ипотека-банку» и 6% — «Алокабанку».

Оставшиеся 25% (по 6,25%) распределены между четырьмя физическими лицами — Мансуром Пулатовичем Усмановым, Камроном Анваровичем Акбаровым, Тимуром Махмуджановичем Азадовым и Обидом Алимджановичем Агзамходжаевым.

«Газета.uz» писала, что в августе 2020 года зять президента Ойбек Турсунов перестал числиться в списке учредителей Uzcard. Он стал владельцем 75% доли в уставном фонде компании в мае того же года.





Согласно постановлению, доля банков в Республиканской фондовой бирже «Ташкент» — «Асакабанк», Народный банк, «Узсаноаткурилишбанк» и НБУ (все по 6,3%) — также передаётся АУГА.

Агентство также получит доли в инжиниринговой компании «Кишлоккурилишинвест», «Узметкомбинат», «Ангрен логистика маркази», «Средазэнергосетьпроект», «Узшахар курилиш инвест» и санатории «Омонхона».

Мы писали, что этим же документом намечена приватизация мобильного оператора Mobiuz до апреля 2023 года. На торги также выставят мукомольные предприятия, объекты «Узагросервиса», «Узагрокимёхимоя» и другие госактивы. Кроме того, установлены крайние сроки приватизации и проведения IPO таких банков, как «Кишлок курилиш банк», «Узсаноаткурилишбанк», «Асакабанк», Народный банк, «Микрокредитбанк», НБУ и другие.