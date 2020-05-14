В ООО «Единый общереспубликанский процессинговый центр» (ЕОПЦ — бренд Uzcard) произошла смена учредителя, следует из данных Единого государственного регистра предприятий и организаций.

Владельцем 75% доли в уставном фонде Uzcard стал Ойбек Батирович Турсунов. Ранее 75% доли принадлежала Ахрору Аброровичу Махмудову, который остается директором ЕОПЦ. Оставшимися 25% владеет само ООО.

Состав учредителей по состоянию на 14 мая 2020 года.

«Газете.uz» не удалось получить комментарий от директора Uzcard Ахрора Махмудова.

В законе «Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» указано, что если другие участники общества не использовали свое преимущественное право покупки доли (части доли), продаваемой его участником, то общество имеет преимущественное право на приобретение данной доли (части доли).

Состав учредителей до 13 мая 2020 года. Фото: bankers_uz / Telegram.

В августе прошлого года сообщалось, что компания Promadik Invest, 95% акций которой принадлежит Ойбеку Турсунову, приобрела 36% акций «Капиталбанка».