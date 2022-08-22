Государственная тендерная комиссия объявила о решении продать 75% государственной доли в Едином общереспубликанском процессинговом центре (бренд Uzcard), сообщила пресс-служба Агентства по управлению госактивами (АУГА).

«Газета.uz» писала, что в мае 2020 года владельцем 75% доли в уставном фонде компании стал зять президента Ойбек Турсунов. Однако уже в августе того же года он перестал числиться в списке учредителей Uzcard, а доля в 75% перешла пяти государственным банкам — НБУ (51%), «Узпромстройбанку», банку «Асака», «Ипотеку банку» и «Алокабанку» (по 6%).

В марте 2022 года в рамках программы по сокращению госучастия в экономике и ускорении приватизации 75% доли банков переданы АУГА.

Тендерная комиссия приняла решение о продаже 75% госдоли в Uzcard путем её оценки с привлечением независимой оценочной организации.

Согласно закону «Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», другие владельцы компании могут воспользоваться преимущественным правом покупки 75% доли государства. Сейчас оставшиеся 25% в компании распределены между четырьмя физическими лицами — Мансуром Пулатовичем Усмановым, Камроном Анваровичем Акбаровым, Тимуром Махмуджановичем Азадовым и Обидом Алимджановичем Агзамходжаевым.

В случае если они не воспользуются преимущественным правом покупки, то агентство проведёт публичную продажу госдоли.