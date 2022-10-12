Единый общереспубликанский процессинговый центр (бренд Uzcard) снова стал частной компанией, следует из данных Единого государственного регистра предприятий и организаций.

«Газета.uz» писала, что в мае 2020 года владельцем 75% доли в уставном фонде компании стал зять президента Ойбек Турсунов. Однако уже в августе того же года он перестал числиться в списке учредителей Uzcard, а доля в 75% перешла пяти государственным банкам — НБУ (51%), «Узпромстройбанку», банку «Асака», «Ипотека банку» и «Алокабанку» (по 6%).

В марте 2022 года в рамках программы по сокращению государственного участия в экономике и ускорениию приватизации 75% доли банков переданы Агентству по управлению государственными активами (АУГА).

Тендерная комиссия приняла решение о продаже 75% госдоли в Uzcard путем её оценки с привлечением независимой оценочной организации и объявила процесс приватизации в конце августа.

Согласно закону «Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», другие владельцы компании могут воспользоваться преимущественным правом покупки 75% доли государства.





Согласно данным ЕГРПО, госдоля перешла Мансуру Пулатовичу Усманову, Камрону Анваровичу Акбарову, Тимуру Махмуджановичу Азадову и Обиду Алимджановичу Агзамходжаеву, владевшие оставшимися 25% в компании. Теперь каждый из них владеет по 25% доли в Uzcard.

Стоит отметить, что АУГА всё ещё не объявило о смене учредителей и деталях сделки, включая стоимость проданной госдоли.