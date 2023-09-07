В Узбекистане до конца 2023 года должна быть разработана Национальная стратегия «Здоровье населения-2030».

Указом президента Шавката Мирзиёева от 6 сентября о совершенствовании деятельности Министерства здравоохранения ведомству поручено подготовить документ «с привлечением международных организаций и зарубежных консалтинговых компаний на основе передового зарубежного опыта». (Этим же указом поручено завершить внедрение медицинского страхования до конца 2026 года, а Агентство по развитию фармацевтической отрасли возвращено в структуру Минздрава).

Особое внимание в стратегии должно быть обращено на:

приближение первичной медико-санитарной службы к населению с его максимальным охватом;

к населению с его максимальным охватом; поддержку здорового образа жизни, здорового питания и физической активности граждан, их всемерную пропаганду среди населения;

здорового питания и физической активности граждан, их всемерную пропаганду среди населения; охрану материнства и детства, удовлетворение потребностей населения в данном направлении;

удовлетворение потребностей населения в данном направлении; расширение объёма специализированной медицинской помощи;

полную цифровизацию системы здравоохранения, искоренение бумажной волокиты, необоснованной бюрократии и очередей, создание удобств для населения при его обращении в медицинские учреждения;

искоренение бумажной волокиты, необоснованной бюрократии и очередей, создание удобств для населения при его обращении в медицинские учреждения; внедрение современных и эффективных методов управления и повышение качества медицинских услуг;

медицинских услуг; повышение кадрового потенциала, развитие медицинского образования и науки;

развитие медицинского образования и науки; развитие частного сектора и привлечение инвестиций, а также реализацию масштабных проектов государственно-частного партнёрства;

и привлечение инвестиций, а также реализацию масштабных проектов государственно-частного партнёрства; укрепление материально-технической базы медицинских учреждений;

эффективное регулирование фармацевтической отрасли.

Институт здоровья и стратегического развития

Центр поддержки здорового образа жизни и повышения физической активности населения (был образован в декабре 2019 года на базе Республиканского учебно-научного центра диетологии при Ташкентской медицинской академии) в Институт здоровья и стратегического развития.

Его основными задачами определены:

разработка и реализацию программ формирования здорового образа жизни, профилактикии борьбы с неинфекционными заболеваниями;

разработка и реализацию комплексных мер по пропаганде здорового образа жизни, борьбе с вредными привычками, формированию устойчивой медицинской культуры населения;

выработка научно обоснованных предложений по приоритетным направлениям деятельности, среднесрочными долгосрочным сценариям и стратегиям развития системы здравоохранения на основе прогрессивного и приемлемого зарубежного опыта;

формирование и ведение медицинской статистики, разработка предложений по внедрению международных стандартов и методик в формировании статистических показателей, совершенствование работ в сфере сбора, обработки, обобщения, анализа, распространения и хранения статистических данных в области медицины.

Программа здорового образа жизни и правильного питания

Минздрав совместно с институтом должны в двухмесячный срок разработать Программу формирования здорового образа жизни, систематической пропаганды и популяризации правильного питания на 2024−2026 годы.

В конце 2019 года постановлением президента принималась программа мер по профилактике неинфекционных заболеваний, поддержке здорового образа жизни и повышению уровня физической активности населения на 2019−2022 годы.

В октябре 2020 года глава государства подписал указ «О мерах по широкому внедрению здорового образа жизни и дальнейшему развитию массового спорта». В нём руководителям и сотрудникам госорганов предписывалось заниматься спортом минимум раз в неделю.

Кроме того, был запущен проект выплаты денег гражданам за ходьбу в 10 тысяч и более шагов (весной 2022 года проект был остановлен). Этим же указом поручалось создать во всех районах и городах страны «Дорожки здоровья» для ходьбы и велоспорта.