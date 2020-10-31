Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 30 октября подписал указ «О мерах по широкому внедрению здорового образа жизни и дальнейшему развитию массового спорта».

Документом для пропаганды среди населения ежедневной ходьбы и бега создается платформа «Здоровый образ жизни» (www.1hls.uz — сайт пока не запущен).

Так, граждане в возрасте 18 лет и старше при прохождении в течение суток 10 тысяч и более шагов получат на свой электронный кошелек 3000 сумов. При этом раз в месяц пользователь платформы, прошедший наибольшее расстояние в разрезе района (города) получит 300 тысяч сумов, в разрезе регионов — 500 тысяч, а лидер по шагам на республиканском уровне получит 1 миллион сумов.

Уточняется, что финансирование данных выплат будет осуществляться за счет внедрения специального сбора с производителей вредных для здоровья населения продуктов.

Также в документе отмечается, что во всех районных и городских центрах будут созданы «Дорожки здоровья» для ходьбы и велоспорта. При этом:

общая протяженность пешеходных и велосипедных дорожек — 3−5 км, которые должны быть соединены между собой;

дорожки должны быть обеспечены современной, энергосберегающей (оборудованной сенсорами движениями) системой освещения, а также светоотражающими дорожными знаками с указанием начала, середины и конца дорожек;

строительство пешеходных и велодорожек будет осуществляться с учетом создания возможности отдельного передвижения, а также организации «безбарьерной среды» для людей с инвалидностью.

Напомним, этим же указом президента было определено, что с 2021 года руководители и сотрудники госорганов будут заниматься спортом минимум раз в неделю. Руководители на личном примере должны будут показать сотрудникам, как необходимо улучшать свои антропометрические показатели, снижать уровень ожирения и укреплять здоровье. В коллективных договорах в госорганах пропишут занятия производственной гимнастикой.