Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 30 октября подписал указ «О мерах по широкому внедрению здорового образа жизни и дальнейшему развитию массового спорта».

Документом приоритетными видами массового спорта среди населения определены ходьба, бег, мини-футбол, велоспорт, бадминтон, стритбол, уличный фитнес — Workout. На популяризацию и развитие данных видов спорта с 2021 года до полной реализации профильных программ ежегодно будет выделяться 104 млрд сумов.

С 1 января 2021 года в целях формирования здорового образа жизни и развития массового спорта в госорганах и организациях на определенного сотрудника возлагаются дополнительные функции по пропаганде спорта и устанавливается надбавка в размере 20% от оклада.

В трудовых коллективах после работы минимум раз в неделю обеспечивается проведение занятия физкультурой с участием руководителей и всех сотрудников. А каждую субботу после 14:00 планируется организовывать спортивные состязания по бегу, стритболу, футболу, бадминтону, волейболу, баскетболу, настольному теннису, плаванию и другим видам спорта между сотрудниками и членами их семей.

Руководители должны будут принять меры по улучшению антропометрических показателей сотрудников за счет улучшения своих показателей на основе «личного примера» (снижение уровня ожирения и индекса веса, укрепление здоровья).

В коллективных договорах между профсоюзами и работодателями государственных органов и организаций пропишут занятия производственной гимнастикой в течение рабочего дня (производственная гимнастика — набор элементарных физических упражнений, которые выполняются сотрудниками организации на рабочем месте и включаются в режим рабочего дня с целью повышения работоспособности, укрепления здоровья и предупреждения утомления сотрудников).

Для этого введут специальные перерывы во время работы в зависимости от технологии, производства и условий труда работника.