Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 30 октября подписал указ «О мерах по широкому внедрению здорового образа жизни и дальнейшему развитию массового спорта».
Документом приоритетными видами массового спорта среди населения определены ходьба, бег, мини-футбол, велоспорт, бадминтон, стритбол, уличный фитнес — Workout. На популяризацию и развитие данных видов спорта с 2021 года до полной реализации профильных программ ежегодно будет выделяться 104 млрд сумов.
С 1 января 2021 года в целях формирования здорового образа жизни и развития массового спорта в госорганах и организациях на определенного сотрудника возлагаются дополнительные функции по пропаганде спорта и устанавливается надбавка в размере 20% от оклада.
В трудовых коллективах после работы минимум раз в неделю обеспечивается проведение занятия физкультурой с участием руководителей и всех сотрудников. А каждую субботу после 14:00 планируется организовывать спортивные состязания по бегу, стритболу, футболу, бадминтону, волейболу, баскетболу, настольному теннису, плаванию и другим видам спорта между сотрудниками и членами их семей.
Руководители должны будут принять меры по улучшению антропометрических показателей сотрудников за счет улучшения своих показателей на основе «личного примера» (снижение уровня ожирения и индекса веса, укрепление здоровья).
В коллективных договорах между профсоюзами и работодателями государственных органов и организаций пропишут занятия производственной гимнастикой в течение рабочего дня (производственная гимнастика — набор элементарных физических упражнений, которые выполняются сотрудниками организации на рабочем месте и включаются в режим рабочего дня с целью повышения работоспособности, укрепления здоровья и предупреждения утомления сотрудников).
Для этого введут специальные перерывы во время работы в зависимости от технологии, производства и условий труда работника.
Artem Tom
Бедные бюджетники. Что за Северная Корея? Ну вы создайте условия для занятий спортом, постройте спортплощадки, доступные для всех желающих. Зачем заставлять людей из под палки! Боже, этот совок когда-нибудь закончится?