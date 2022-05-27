Блогер-правовед Хушнудбек Худойбердиев 26 мая обратил внимание на прекращение согласно президентскому указу работы платформы «Здоровый образ жизни» 1hls.uz, созданной для пропаганды ежедневной ходьбы и бега среди населения.

Проект был разработан согласно указу президента Шавката Мирзиёева от октября 2020 года «О мерах по широкому внедрению здорового образа жизни и дальнейшему развитию массового спорта». Выплаты начались в июне 2021 года.

Сначала они финансировались за счёт специального сбора, взимаемого с производителей вредных для здоровья продуктов (алкоголь и сигареты). Но из-за недобора средств происходили задержки.

В начале года в порядок выплат были внесены изменения: если до этого граждан, прошедших в день 10 тысяч шагов, поощряли выплатой в 3000 сумов в день, то по новому порядку между гражданами 18 лет и старше, прошедшими 10 и более шагов, проводилась выигрышная игра. Каждую неделю предоставлялась одна премия в размере 100 млн сумов и 1000 велосипедов. Финансирование теперь осуществлялось из госбюджета.

С принятием нового указа президента от 6 апреля пункт, устанавливающий выплаты за шаги, утратил силу. Однако ответственные государственные органы никак не прокомментировали прекращение работы платформы, указал блогер.

«Отменяется проект, касающийся сотен тысяч граждан, однако даже спустя полтора месяца Министерство по развитию спорта не даёт никаких комментариев. Поразительно, вот это „открытость“. Или прокомментировали, но я не видел? Тогда заранее приношу извинения», — написал Хушнудбек Худойбердиев.

«Инициатива выплачивать людям деньги за ходьбу принадлежала лично Шавкату Мирзиёеву. На ряде совещаний президент отмечал, что такой системы в других государствах нет, что она себя оправдывает, население благодаря этой системе привыкает ходить пешком, что это может решить многие проблемы, связанные со здоровьем. Из-за того, что кто-то не хочет работать, или не нашлось некоторой суммы в год для выплат населению, может ли сама по себе, без единого комментария и пояснения для общественности исчезнуть система, созданная по инициативе президента?» — задался вопросом блогер.